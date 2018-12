Los artistas ecuatorianos también tuvieron gran acogida entre oyentes

La música nacional también tuvo su espacio este año. Sophy Mell, Ana Paula, Jhonatan Luna, Daniel Beta, Tres Dedos, Jorge Luis del Hierro se encuentran entre lo más pedido.

Ponte pa mí, de Sophy Mell y Jowell & Randy, fue el tema nacional más escuchado en el país en 2018, de acuerdo con los datos que arroja Charts Ecuador basados en la audiencia en radios y el número de reproducciones en Spotify y YouTube.

Los otros cuatro primeros puestos de la lista de temas más sonados son para La muy muy, de Jhonatan Luna en colaboración con Ana Paula; Quiero saber, de Sophy Mell; Te amo para siempre, de Jorge Luis del Hierro, y Quédate de sol a sol, de Daniel Beta y Sebastián Yatra.

Destaca que algunos temas de artistas nacionales más sonados en el presente no fueron lanzados en 2018, sino que han arrastrado popularidad desde el año pasado o mucho antes, como es el caso de Tú no me perteneces, de Juan Fernando Velasco, o Si lo ves, de Ana Paula.

Radio Disney –en un balance general, sin un orden estricto– menciona que los artistas locales más solicitados en este año fueron Toño Navarrete, Jhonatan Luna, Maykel, Marqués, Gianpiero, Mía Orellana, así como la banda Tres Dedos.

Además, este año artistas veteranos también tuvieron una buena producción. Es el caso de Au-D, con unas 45.000 reproducciones al mes en Spotify, que llegó con el tema Cero drama; Danilo Parra hizo presencia con Play, mientras que el grupo Kiruba marcó su regreso con Se me fue, en una colaboración con Magic Juan. (E)