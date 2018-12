Los bailes de Van Dyke en nueva ‘Mary Poppins’

Cuando Rob Marshall, el director de Mary Poppins Returns, se dio cuenta de que Dick Van Dyke tenía la misma edad que el banquero londinense que jugaba en su segundo papel en la versión original de Mary Poppins de 1964, dijo: ¡Eureka! Momento: ¿Por qué no pedirle a Van Dyke, ahora de 93 años, que interprete al Sr. Dawes Jr., el hijo del banquero, para la secuela? Marshall no se había encontrado con Van Dyke, pero el cineasta no estaba preocupado de que él no estuviera a la altura del desafío físico. Recordó que una vez vio al actor en una tienda de comestibles de Malibú, “y estaba literalmente bailando por los pasillos mientras compraba”. No es hasta el final de la película que Van Dyke hace su apariencia de pelo tupido y tímido, pero Marshall dice que el veterano hoofer (que también jugó el barrido de la chimenea de Bert en el original). Van Dyke contesta aquí algunas interrogantes.

¿Un baile de escritorio a su edad requiere una preparación especial?

No. Siempre estoy bailando. Hago ejercicio todos los días, sobre todo en la piscina. Voy al gimnasio y hago un poco de levantamiento de pesas, pero a mi edad, no mucho. Soy artrítico, debo decir. Demasiadas trampas. Pero ese no era el problema.

¿Cuál fue el problema?

Asegurándome de que sonaba como un británico. Lo tomé en el mentón durante 60 años acerca de mi atroz acento de Cockney en la primera película. Nadie lo ha olvidado nunca. Debido a eso, tenían un lenguaje que casi me esposaron. Ella me hizo sonar bastante bien. No se reirán de mí en este caso.

Es el único actor del original en volver. ¿Pulió algunas de sus anécdotas de Mary Poppins?

Oh, por supuesto. Teníamos que volar constantemente. Entonces (el nuevo elenco) hizo muchas preguntas sobre eso. Un día (en la película original) estábamos todos arriba haciendo I Love to Laugh, y se fueron a almorzar, y todos se fueron y olvidaron que estábamos colgando allí. Deben haber pasado 15 minutos antes de que alguien se diera cuenta y viniera y nos bajara.

Ha dicho que P. L. Travers odiaba todo sobre el original, incluidos usted y Julie Andrews. ¿Cree que ella estaría más feliz con la secuela?

Probablemente le disgustaría tanto. (Risas) ¿pero sabía que Emily Blunt leyó todos los libros de Mary Poppins? Así que ella le da un enfoque diferente al de Julie. Emily está más cerca del libro, es un poco más severa. La señorita Travers podría haber sido un poco más feliz con eso.

¿Espera que una nueva generación de niños se enamore de la mágica niñera voladora de Travers?

Sí. Recibo muchos correos de niños pequeños que aman a Mary Poppins. Hay algo atemporal en lo que hizo Walt. Creo que esta película podría haber usado un poco de su influencia. Pensé que había demasiada animación por ordenador; a veces duraba demasiado tiempo y no avanzaba la historia. Pero soy hipercrítico. (Risas) aparte de eso, creo que es un gran tributo a Walt. (E)