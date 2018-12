Galápagos, el escenario navideño de Luke Evans

Las Encantadas, como se conoce a las islas Galápagos, fue el destino que el actor galés Luke Evans escogió para pasar la Navidad junto con su pareja, Víctor Turpin. El intérprete que ha participado en películas como La bella y la bestia, Drácula: la historia jamás contada, La chica del tren, El hobbit: un viaje inesperado, Rápidos y furiosos 6, entre otras llegó al país hace algunos días.

Ayer en su cuenta de Instagram, el artista colgó un video en el que se observa a decenas de aves que sobrevuelan una embarcación en la que se encontraba Evans, luego él hace una breve aparición en el clip. Acompañó la publicación con la leyenda en inglés “A very Merry Christmas from the #galápagos #frigatebird #paradise”.

Evans, quien comenzó su carrera en el teatro, actuando en muchas de las producciones de los Teatros del West End de Londres como Rent, Miss Saigón y Piaf, también visitó la capital ecuatoriana. En una storie de Instagram, el actor, de 39 años, posteó un video de la Plaza Grande.

También subió una gráfica en la que aparecía junto a Víctor Turpin. Acompañó la fotografía con el texto “Encima de una cúpula en la segunda ciudad capital más alta del mundo. #quito #ecuador #thetravellingwelshman”.

Antes de llegar al Ecuador, el dios Apolo en la nueva versión de Furia de titanes (2010) estuvo en Panamá y en México. En su red social muestra los lugares de América que el artista ha visitado junto con su pareja. (E)