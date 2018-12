Estrenos en Netflix para todo público durante 2019

El servicio de streaming Netflix estrenará series, películas y documentales en enero, entre los que destaca Titans, una producción que narra la historia de Robin, Raven, Chico Bestia y Starfire, jóvenes superhéroes de DC Comics.

La serie –que llegó en primer lugar a DC Universe, servicio aún no disponible en Ecuador– se verá el 11 de enero. Otras series que también arribarán ese mes son American crime story: El asesinato de Gianni Versace, Unbreakable Kimmy Schmidt, Cuando habla el corazón, Kingdom, Star Trek: Discovery, Grace and Frankie, quinta temporada; Cuando los héroes vuelan y la cuarta temporada de Club de cuervos.

Un de las películas que llegará es Orgullo y prejuicio y zombis, que narra la historia de una familia en la Gran Bretaña del siglo XIX y su lucha contra una plaga de muertos vivientes. Además se estrenarán Lionheart, Polar, La última carcajada, Tron Legacy, Godzilla: The Planet Eater, The Doll 1 & 2, Babe, el cerdito valiente, Psicosis, Step up revolution y Mar tenebroso.

El catálogo también se extiende para los más pequeños con la nueva temporada de Una serie de eventos desafortunados, así como también High School Musical, Zootopia, Trolls: ¡No pierdas el ritmo! y Pokémon: ¡Yo te elijo!

Además son muy esperadas para el resto del 2019 las nuevas temporadas de algunas producciones exitosas, aunque la mayoría aún no tiene fecha de estreno oficial. Entre estas se encuentran Stranger things, La casa de papel, Dark, La casa de las flores y Élite. (E)