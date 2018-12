Una Navidad junto a la Orquesta Filarmónica Municipal de Guayaquil

La Orquesta Filarmónica Municipal de Guayaquil continúa ofreciendo espectáculos a propósito de la época navideña. En esta ocasión el conjunto, que es dirigido por el maestro armenio ecuatoriano David Harutyunyan, ofrecerá un espectáculo en tributo al jazz y a la música del mundo.

El concierto está previsto para las 13:15 de hoy y el escenario será el centro de convenciones de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES). El solista invitado de esta gala gratuita es el saxofonista Luis Sigüenza.

East of the sun, Summertime, Easy to love, Confirmation, I’m in the mood for love Laura, What is this thing called love, Lover man, Just friends, Everything happens to me, Repetition, Billies bounce, They can’t take that away from me, Autumn in New York y Rocker y Cherokee son los temas que integran el repertorio de este espectáculo en el km 2,5 de la av. Samborondón. (I)