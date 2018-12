Camilo Sesto dice que ‘la música de ahora es una mierda’

Con más de 40 producciones discográficas, varios discos de platino, cientos de composiciones y más de 180 millones de discos vendidos en todo el mundo, el rey del amor, como se conoce al español Camilo Sesto, se reinventa y presenta su más reciente producción discográfica titulada Camilo sinfónico.

El autor de Vivir así es morir de amor ha elegido la soledad, una soledad arropada por los recuerdos que desbordan paredes y estanterías de la sala, en la que los espejos multiplican como en un caleidoscopio las imágenes más significativas de su carrera. Delgado, pálido y frágil, Camilo Blanes le habla al medio español El País bajito y con voz entrecortada sobre su vida y su carrera: “El tiempo para mí no es problema, es como si me hubiera ido ayer por la tarde”, cuenta en su casa, un chalé en una urbanización de lujo en las afueras de Madrid. La adquirió después del éxito de Jesucristo Superstar, un musical que originó problemas con católicos exaltados y con el que demostró que su voz aguda era capaz de alcanzar cualquier registro.

Sus canciones no han envejecido y es uno de los músicos que más recaudan por derechos de autor, pero del maestro de la interpretación, capaz de vivir sus composiciones intensamente con tonos desolados o festivos, solo queda la leyenda, señala el diario español.

A Sesto le consultan si a su música le faltaba el acompañamiento orquestal para completar una vida de éxitos artísticos, esto en relación con Camilo sinfónico. A lo que él responde: “Era el momento ideal. Ya lo había hecho todo, pero no tenía un elepé sinfónico. Las canciones daban de sí para eso y mucho más. La idea surgió después de ver a Mónica Naranjo interpretando Vivir así es morir de amor acompañada de una orquesta en una gala de Antena 3”. Sobre ritmos actuales dijo que “la música de ahora, con perdón, es una mierda”. Y aconseja a los jóvenes que “si tienen éxito, que lo aprovechen, que eso no pasa todos los días”. (E)

Últimamente me acompañan muchos hombres. Mis letras no están personalizadas, valen para ellas y para ellos. Los sentimientos no tienen género”. Camilo Sesto, cantante