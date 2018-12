La actriz Amber Heard, exesposa de Johnny Depp, asegura que ha sido acosada

Nueva York -

Después de la denuncia en el 2016 de Amber Heard por agresión verbal y física de su exesposo Johnny Depp, la actriz comenta al diario The Washington Post que se ha visto afectada después de haber hecho público su caso de violencia doméstica.

Heard dice que fue víctima de hostigamiento y que también perdió varios trabajos. “Tenía que cambiar mi número semanalmente porque recibía amenazas de muerte, durante meses, rara vez salí de mi departamento, y cuando lo hice, fui perseguida por drones y fotógrafos". "Sentía que estaba en un juicio por parte de la opinión pública", añade la actriz, quien pide al Congreso de EE.UU. reforzar las instituciones para que se proteja a la mujer que denuncia.

La protagonista de Aquaman revela que perdió un trabajo a causa de su situación. "Me dijeron que nunca más trabajaría como actriz, que me pondrían en una lista negra. Tenía una película ya cerrada y decidieron contratar a otra intérprete, y una marca -para la que acababa de firmar una campaña para dos años- decidió abandonarme”, expresa, asegurando que muchas instituciones apoyan a los hombres que tienen el “poder” físico, social y financiero.

La actriz asegura que sufrió abusos sexuales incluso antes de llegar a la mayoría de edad, pero como muchas otras mujeres decidió quedarse callada: "No esperaba que el denunciarlo trajera ningún tipo de justicia. No me veía a mí misma como una víctima".

Heard y Depp se conocieron durante el rodaje de la película The Rum Diary (2009), pero su romance inició en el 2012, dos años después se comprometieron y se casaron en el 2015. Finalmente en medio de la polémica, su matrimonio culminó a principios de 2017. Al principio del proceso, la actriz también pidió una orden de alejamiento contra Depp por violencia doméstica.

Heard quiere acabar con el silencio que cubre los casos de violencia machista en Estados Unidos y ha hecho lo posible por exponer a una industria del cine que prefiere obviar las situaciones cuando se trata de acusaciones graves en el mundo de la fama.

Terminó su artículo requiriendo más apoyo por parte del gobierno para las víctimas de violencia. "Quiero asegurarme de que todas las mujeres que hablen sobre sus experiencias con la violencia reciban el apoyo que necesitan". (I)