Filme ‘On the Basis of Sex’ cuenta historia de una jueza antes de convertirse en leyenda

Hace siete años, un sobrino de Ruth Bader Ginsburg le pidió a la jueza de la Corte Suprema de justicia de Estados Unidos que lo ayudara con un guion que relatara uno de sus primeros casos sobre la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.

Esa historia, escrita con exhaustivos aportes de la jueza, se estrenará en los cines en Navidad en la película On the Basis of Sex, protagonizada por Felicity Jones. La actriz nominada al Oscar interpreta a una joven Ginsburg mientras hace malabares como una madre primeriza que trata de hacer una carrera como abogada en las décadas de 1960 y 1970.

"Para algunas personas, ella es una persona divisiva", dijo el sobrino y guionista Daniel Stiepleman. "Para otras personas, ella es una superheroína. Para mí, ella es la tía Ruth. Esa es la persona sobre la que escribí la película, con debilidades y problemas humanos y oportunidades y una vida hogareña".

Mientras Stiepleman escribía, Ginsburg se convirtió en un ícono cultural apodado Notorius R.B.G., inspirado en el fallecido rapero Notorius B.I.G. Como heroína de los liberales estadounidenses, su imagen aparece en jarros de café y camisetas e incluso tiene su muñeca coleccionable. El documental "RBG" muestra a la octagenaria en el gimnasio levantando pesas, lo que impulsó aún más su admiración entre sus seguidores.

On the Basis of Sex cuenta la historia de un histórico caso de discriminación que Ginsburg llevó adelante con su marido abogado, Martin, en 1972. El caso involucraba a Charles Moritz, un hombre soltero al que se le negó una deducción de impuestos de 296 dólares, pese a que cuidaba a su madre, por ser hombre. Ginsburg y su marido, quien murió en 2010, argumentaron exitosamente que la negativa representaba una discriminación de género.

"Esta película tiene una parte de hechos, otra parte imaginación", dijo Ginsburg recientemente a la corresponsal Nina Totenberg de la Radio Nacional Pública, "pero lo que es maravilloso sobre ella es que las partes imaginativas encajan tan bien en la historia".

Stiepleman dijo que se enfocó en el caso Moritz porque fue en ese momento en que la pareja Ginsburg estuvo junta en la corte y coincidió con un momento en que estaban armando su matrimonio. Martin Ginsburg, interpretado por Armie Hammer, aparece como un marido devoto que ayuda con la limpieza y la cocina, un compañero poco usual para esa época.

El guionista pasó varios días hurgando en los archivos de su tía en la Biblioteca del Congreso. Por las tardes, la interrogaba sobre su matrimonio. Ginsburg le dijo a Totenberg que revisó los primeros tres borradores del guión. La película está siendo distribuida por Focus Features, de Comcast Corp's.