Yalitza Aparicio, de novel maestra a naciente celebridad

La actuación llegó por casualidad a la vida de Yalitza Aparicio. Recién se había graduado de maestra. Estaba sin trabajo. Un día –hace casi tres años– acompañó a su hermana Edith, que estaba embarazada, a un casting en Tlaxiaco, ubicada en el noroeste de Oaxaca.

Por el avanzado estado de gestación la hermana de Yalitza no pudo hacer el casting y ya que la joven maestra estaba allí, hizo una primera de muchas pruebas que terminaron dándole el papel de Cleo para la película Roma, dirigida por su compatriota Alfonso Cuarón.

“No era algo que realmente yo quería o que había soñado. Debido a tu nivel socioeconómico o a tu cultura crees que no puedes aspirar a ser actriz, a participar en este medio que suena como algo de fantasía”, comentó la novel actriz, de origen indígena (mixteca).

No habla en mixteca y una amiga que también es parte de la cinta le ayudó para hablar en la película.

Su personaje está inspirado en Liboria Rodríguez (Libo), la nana del cineasta que, según él, “llora cada vez” que ve la película, que ganó el León de Oro de Venecia, está nominada a tres Globos de Oro y suena con fuerza para los Óscar.

Después de Gravedad, ganadora de siete óscares, Cuarón apostó por un proyecto muy personal y contó –en blanco y negro– la historia de las dos mujeres que marcaron su infancia: Cleo, la doméstica de origen indígena que queda embarazada, interpretada por Aparicio; y la señora de la casa, su madre, a quien da vida Marina de Tavira.

El primer requisito para entrar al elenco era tener un parecido físico con los personajes de la vida real del realizador.

Antes de filmar, la actriz se reunió con Libo. “Me contó solamente cómo llegó a la casa, cuál era la relación con la familia, pero se quedó hasta ese punto”, dijo la joven, de 25 años –cumplió el 11 de este mes–. Ella no tuvo una Cleo en su niñez. Su madre, que la crio sola, trabajó como doméstica y eso la ayudó a entender el contexto de esta relación de amor y desamor entre criados y patrones.

Sin experiencia previa en un set, el trabajo de Aparicio ha recibido el aplauso de actores como Tom Hanks y de la crítica. El The New York Times la incluyó en la lista de las mejores actuaciones de 2018.

“Después de vivir toda esta aventura me di cuenta de que el cine no es algo lejano a lo que yo siempre he soñado, mediante películas también se puede educar a la gente de una forma más masiva, pero pues veremos si se presenta alguna propuesta”, dijo con humildad la actriz sobre su futuro.

Rompiendo estereotipos

Aparicio se convirtió en una joven promesa del cine pero también en una voz contra los estereotipos en su país.

La actriz será la portada de la edición de enero de la prestigiosa revista de moda Vogue, con lo que acalló las críticas racistas que surgieron en redes sociales semanas atrás cuando se difundieron fotos de ella luciendo ropa Gucci para una sesión con Vanity Fair.

También vistió prendas de Louis Vuitton y Prada. Además ha ocupado las portadas de las revistas Chilango, considerada un referente cultural en México; The Wrap y en Quién, dedicada a los 50 personajes que transforman a México.

Roma también se puede ver en la sala de cine Ocho y Medio, en Quito. (I)