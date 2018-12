El cineasta Adam McKay retrata el poder del exvicepresidente Dick Cheney en el filme 'Vice'

Los Ángeles -

Poco después del lanzamiento de su drama sobre Wall Street de 2015 The Big Short, el escritor y director Adam McKay estaba enfermo con gripe en su casa y tomó un libro sobre el exvicepresidente Dick Cheney.

McKay quedó fascinado por el poder que Cheney amasó detrás de escena durante la administración de George W. Bush y se inspiró para escribir y dirigir Vice para mostrar cómo ocurrió. El filme se estrena en los cines en Navidad.

"¿Cómo hizo este hombre que tenía tan poco carisma, desde las sombras, para afectar la historia a ese nivel?", dijo McKay en una entrevista.

En Vice, Christian Bale interpreta a Cheney como un oportunista conspirador que lleva a Bush hacia una mal concebida guerra en Irak después de los ataques del 11 de septiembre. Pero la película también cuenta una historia de amor entre el exvice presidente y su mujer Lynne (Amy Adams) y muestra momentos tiernos con sus dos hijas.

"Realmente tratamos de hacer un retrato del personaje más que de la derecha versus la izquierda, realmente tratando de entender el camino que Estados Unidos tomó", dijo McKay.

"Fue una historia que se encaminó desde una humilde ambición estadounidense por el poder hacia algo más oscuro", agregó.

McKay, cuyos créditos incluyen comedias con Will Ferrell como Anchorman, ganó un Óscar como guionista por usar tácticas poco convencionales para describir la crisis financiera y de vivienda estadounidense en The Big Short (La Gran Apuesta).

En Vice, intercala el drama con secuencias fantasiosas que incluyen una escena imaginada donde Dick y Lynne Cheney inician un diálogo al estilo Shakespeareano para tramar el próximo movimiento en su carrera.

Seis nominaciones

Vice ganó seis nominaciones a los Globos de Oro, más que cualquier otro filme, y es considerado un contendiente para los premios de la Academia.

Algunos conservadores han atacado la película como una vuelta liberal de Hollywood sobre el ascenso de Cheney. Kyle Smith, de National Review, dijo que McKay, quien realiza donaciones a los candidatos demócratas, creó un "diálogo fantasioso de izquierda" para dar un punto de vista.

McKay dijo que Vice fue sometida a un chequeo riguroso de datos y que algunos seguidores de Cheney "aún no pueden admitir que se equivocaron" al respaldar la guerra de Irak.

"Cualquiera que diga que tiene un sesgo liberal, me gustaría que puntualizara qué (parte) no es precisa. Claramente invadimos Irak, claramente la inteligencia fue cuestionable, claramente Cheney hizo A, B y C", agregó.

Representantes de la pareja Cheney no estuvieron inmediatamente disponibles para realizar comentarios. McKay dijo que cree que Cheney no objetará "el primer 99 por ciento de la película".

"Al final, definitivamente hay una implicación de que las cosas han quedado incompletas", agregó. "(Probablemente él) no esté de acuerdo con eso, pero hasta ese punto la verá y dirá 'Sí, eso es lo que pasó". (I)