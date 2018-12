Famosos recuerdan sus mejores y peores regalos

Londres -

¿Aún está preguntándose qué les va a regalar a sus seres queridos esta Navidad? Tal vez las elecciones de algunas celebridades podrían ayudarlo.

Mientras los compradores se preparan para la temporada de fiestas, Reuters consultó a algunas celebridades cuáles habían sido sus mejores y peores regalos de Navidad. Desde juguetes muy deseados hasta una aspiradora usada, las respuestas fueron variadas.

El actor y director de la película A Star Is Born Bradley Cooper recordó con cariño una “batuta” que recibió a los 8 años como su regalo favorito, mientras que la estrella de Mary Queen of Scots, Saoirse Ronan dijo que los regalos relacionados con ‘Harry Potter’ que recibió una Navidad de niña “fueron probablemente el mejor año de mi vida”.

Su coestrella Joe Alwyn eligió “un gran auto de juguete” como su favorito, mientras que el ex ‘Dr Who’ David Tennant dijo que desenvolver el juego electrónico de la década de 1980 ‘Astro Wars’ cuando era un niño encabezaba su lista. “Mi esposa me regaló uno el año pasado (...) Era muy viejo, pero fue un momento muy emotivo”, dijo.

Cuando se trata de regalos no deseados, el actor de American Hustle, Alessandro Nivola dijo que su padre una vez le regaló una aspiradora usada. “Pienso que estaba tratando de mandarme un mensaje”. “A mi marido le gusta darme regalos como viajes que él quiere hacer”, dijo la actriz Leslie Mann, de This Is 40. “Ese sería un ejemplo de un mal regalo”, agregó.

La actriz Emily Blunt, que interpreta a la amada niñera en Mary Poppins Returns, dijo que su abuela volvía a regalar obsequios que ella le había hecho. “Ella me regalaba la pashmina que yo le había comprado amorosamente”, agregó.

Su coestrella Emily Mortimer, quien interpreta a una Jane Banks ya grande, dijo que una vez recibió cubetas de hielo envueltas en un papel de diario.

Y como para muchos otros, el regalo clásico -un par de medias- siempre está presente en los árboles de Navidad. "Creo que el peor presente que siempre recibo son medias", dijo Lin-Manuel Miranda, el creador de Hamilton. "Yo puedo comprarme solo las medias", bromeó.

El actor de The Office y Despicable Me Steve Carell dijo que una vez recibió un par de medias de Papá Noel. "Esos, como las que te envía la tía que te vio tres veces y no sabe qué te gusta y que no te gusta, compra algo en la gasolinera de camino, ese tipo de regalo", dijo. "Pero ¿saben qué? Debes apreciarlo de todos modos porque está hecho con amor", concluyó. (I)