Penny Marshall, la actriz con acento del Bronx que protagonizó la serie de televisión estadounidense "Laverne & Shirley" antes de convertirse en una pionera directora de cine con éxitos como "Big" y "A League of Their Own", murió a los 76 años, reportó el martes el New York Daily News.

Marshall murió el lunes por complicaciones de la diabetes que padecía en su casa de California, informó el diario, citando al agente de la actriz y directora. (I)