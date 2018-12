Escritoras ecuatorianas Mónica Ojeda y María Fernanda Ampuero comparten con sus seguidores

Antes de iniciar con el conversatorio, las escritoras ecuatorianas María Fernanda Ampuero y Mónica Ojeda se dieron para saludar a quienes se le acercaron. Muy relajadas dialogaban sentadas al pie del escenario al que luego se subieron para ultimar detalles de lo que compartirían con el público que se dio cita en el auditorio del centro comercial Alhambra.

Ellas fueron invitadas esta noche a participar en el programa Nunca leí a, conducido por Adelaida Jaramillo y gestado por PalabraLab.

Pasada las 19:00, la exreina de Guayaquil, Geraldine Mietzner, fue la encargada de dar la bienvenida.

Sobre el boom femenino en la literatura ecuatoriana fue el primer tema que hablaron las escritoras. "La buena literatura no está echa solo por hombres sino también por mujeres", dijo Ojeda, quien fue reconocida por el Hay Festival Bogotá 39, y El País de España por su novela Mandíbula.

Ampuero con un buen sentido de humor, previo a dar su respuesta comentó que es la primera vez que comparte con Ojeda.

"Nosotras tenemos la suerte que estamos en un momento histórico... A pesar del Ministerio de Cultura de Ecuador... A pesar de todo eso hemos podido estar aquí. No podemos olvidar a todas las mujeres antes que nosotras escribiendo. Tenemos una literatura ecuatoriana extraordinaria", dijo Ampuero, quien recibió el Premio Joaquín Gallegos Lara 2018 a mejor libro de cuentos, y su Pelea de gallos está en la lista de los 10 libros de ficción del año en The New York Times.

Otra temática a la que se refieron fue sobre las dificultades que se puede tener en el exterior para publicar y el trabajo de las editoriales independientes. "Las editoriales independientes están tomando riesgos por autores que no están apostando por hacer novelas correctas", afirmó Ojeda.

Además comentó sobre experiencia que tuvo que compartir el panel de una entrevista junto con otros escritores.

Asimismo hablaron sobre la importancia del activismo en las obras. "No creo que pueda vivir frente a las situaciones que atraviesan las mujeres", aseguró Ampuero.

La migración también hizo parte del conversatorio. Cada una contó sus experiencias cuando les tocó salir de Ecuador. "La migración me transformó por completo... Lo que estamos haciendo con los venezolanos es vergozoso", afirmó Ampuero. (I)