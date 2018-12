El honor tiene el más alto precio en ‘The Last Kingdom’

Advertencia: Este texto contiene ‘spoilers’; poquitos, pero tiene.

Tres temporadas le ha tomado a Uhtred hijo de Uhtred, heredero de Bebbanburg, luego Ragnarsson, a veces sajón, a veces danés, encontrar la paz interior; por lo menos así parece al final de la tercera temporada de The Last Kingdom (El Último Reino), una serie británica de drama histórico y ficticio basada en la serie de novelas The Saxon Stories de Bernard Cornwell, para la BBC y Netflix.

Y es que la serie, que empieza con un Uhtred niño, maneja desde el principio una temática que se repetirá durante toda la serie: el honor de una persona está por encima de todo.

La serie está ambientada a finales del siglo IX, cuando Inglaterra estaba dividida en siete reinos separados. Las tierras anglosajonas son gradualmente atacadas y van cayendo bajo el dominio de los vikingos daneses, quienes invaden las islas británicas desde múltiples lugares.

El Reino de Wessex, bajo el mando del rey Alfredo el Grande, permanece en pie y desafiante como el último bastión de resistencia contra los daneses.

Es entonces cuando Uthred decide respetar el honor de sus antepasados y defender su tierra, pero es secuestrado y adoptado por los daneses. Es tratado tan bien que a la larga se convierte en danés y decide defender el honor de su nueva familia. Ahora Uhtred es Ragnarsson.

Pero al poco tiempo su nueva familia es traicionada y queda desterrado. Y así empieza un juego de ping-pong en el que Uthred pasa de sajón a danés y viceversa constantemente.

Durante esa búsqueda de identidad el protagonista presta juramentos de lealtad a diestra y siniestra, lo que lo obliga a tomar decisiones que van en contra de su voluntad, pero que debe respetar para mantener su honor.

A través de las tres temporadas, la audiencia puede sufrir con las caídas y festejar con las victorias del protagonista. Pero al mismo tiempo se puede aprender del contexto histórico de la creación de Inglaterra, nación que se convertirá en una de las más poderosas del mundo.

Es una historia cautivante que se cuenta en capítulos de entre 40 o 50 minutos pero que, como de costumbre en Netflix, casi obligan al espectador a seguir dándole play a cada episodio que pasa.

Si bien es cierto esta es una serie de ficción, basa los giros de trama de su guion en hechos reales. Además, la historia está basada en la serie de novelas The Saxon Tales de Bernard Cornwell, la cual cuenta actualmente con 11 libros. La primera temporada está basada en los primeros 2 libros, la segunda en los libros 3 y 4 y la tercera temporada en los libros 5 y 6.

Es decir, a pesar de que la historia cierra bien en cada temporada (en caso de que Netflix decida cancelarla de repente) siempre deja la posibilidad de seguir contando nuevos capítulos. Para lo que va de la historia quedan 5 libros en la serie, los cuales ya han sido ofrecidos a los productores. (E)