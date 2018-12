'Spider-Man: Into the Spider-Verse' récord de taquilla en su debut en Norteamérica

Los Ángeles -

"Spider-Man: Into the Spider-Verse" es el nuevo rey de la taquilla en América del Norte con una recaudación de 35,4 millones de dólares en los primeros tres días desde su estreno.

No es el mayor estreno de una película animada de este año, pero sí es el mejor comienzo para un filme del género en diciembre. "Sing" tenía antes el título con un debut de 35 millones de dólares en 2016.

"The Mule" de Warner Brothers, otro estreno del fin de semana, consiguió el segundo lugar con 17 millones de dólares.

Clint Eastwood dirigió y protagonizó el drama criminal sobre un nonagenario al que atrapan con un alijo de drogas de un cartel del narcotráfico.

"The Mule", la primera actuación de Eastwood desde "Trouble With the Curve" de 2012, atrajo a un público mucho mayor. Los aficionados al cine mayores de 35 años representaron el 78 por ciento de la audiencia. Además de Eastwood, el reparto de "The Mule" incluye a Bradley Cooper, Laurence Fishburne, Michael Pena y Dianne Wiest.

No todos los estrenos tuvieron igual suerte.

"Mortal Engines" de Universal quedó en quinto lugar con una recaudación de apenas 7,5 millones de dólares para un debut en 3.103 salas.

El resultado puede ser catastrófico para la película de ciencia ficción cuya producción demandó más de 100 millones de dólares.

Otras dos películas animadas consiguieron el tercer y cuarto lugar en la taquilla: "The Grinch" de Universal con 11,5 millones de dólares y "Ralph Breaks the Internet" con 9,3 millones de dólares en su cuarta semana en cartelera. (E)