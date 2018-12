El actor Juan Darthés niega acusación de violación y se defiende en entrevista

A través de tuits y una entrevista, Juan Darthés ha dado su versión sobre la acusación de violación que hizo la actriz Thelma Fardin en su contra, el pasado martes.

Fardin dijo que fue violada por Darthés cuando tenía 16, años, actualmente tiene 26, y él 45, ahora 54, mientras participaban de una gira para promocionar la serie de televisión Patito feo, en Nicaragua.

“No es verdad lo que se dijo, por Dios! Es una locura, nunca sucedió eso. Por favor esperemos los tiempos de la justicia. Gracias @FernandBurlando por escucharme”, dijo en un tuit el miércoles.

No es verdad lo que se dijo, por Dios! Es una locura, nunca sucedió eso. Por favor esperemos los tiempos de la justicia. Gracias @FernandBurlando por escucharme. — Juan Darthés (@darthesjuan1) December 12, 2018

Mediante otra publicación, el jueves indicó: “Estoy profundamente dolido e indignado. No cabe más dolor. Hoy grabé una nota con Mauro Viable para contar mi verdad que es totalmente distinta de la que se escuchó. Pero es la verdad”.

Ese mismo día, Clarín informó que el actor, de54 años, “habló por primera en cámara, luego de la denuncia por violación de la actriz Thelma Fardín”, en una entrevista que concedió al periodista Mauro Viale.

“No salí a hablar antes porque me recomendaban los médicos que no mirara..., recibía información, no veía toda esta locura mediática que se armó con el tema... Decidí ayer mirar un poco, a partir de eso no te puedo explicar la noche que pasé..., cuando vi la denuncia”, le contó al periodista.

Seguido dijo: “A partir de pensamientos muy oscuros, yo dije ya está, yo estoy muerto, quiero que la gente sepa que yo estoy muerto (...)”.

Darthés afirmó que lo único que le interesa es decir “su verdad (...), quiero que la gente lo sepa” y agregó “nunca hice eso, yo nunca violé a nadie y nunca acosé a nadie (...)”.

Consultado sobre la versión de Fardín, el actor respondió: “La versión de Thelma ella sabrá, Thelma no sé qué pasó con Thelma”.

Aseguró que “ella golpeó la puerta de mi habitación, para entrar, porque quería cambiar la tarjeta que no le funcionaba, yo la saqué de la habitación, yo le dije estás loca, ¿qué te pasa?, tenés un novio... yo soy un tipo grande, fui yo el que le dijo mis hijos tienen la misma edad que ella, pero por Dios cómo puedo hacer una cosa así”.

Luego de las declaraciones de Darthés, Fardín también respondió al Clarín: “Ya hablé y fui escuchada. En eso avanza la Justicia. Creo que lo importante ahora es aprovechar el fenómeno que se generó para seguir visibilizando casos. Hablar más, escuchar más y cambiar paradigmas. Mi caso no es el único, hay que darle lugar a todas las voces que se están encendiendo”, indicó la actriz al medio argentino.

Fardín, quien dio vida a Josefina en Patito feo, a través de un video publicado en sus redes sociales relató cómo habría sido violada. Los escabrosos detalles que dio la actriz durante su denuncia pública, además generaron una ola de indignación, artistas, políticos, periodistas e instituciones deportivas se solidarizaron con la joven.

Darthés ya había sido acusado de acoso sexual por, al menos, otras tres actrices, pero siempre fueron las mujeres las puestas en tela de juicio mientras la prensa del espectáculo se quedaba con la versión del popular actor, que negó los hechos e incluso reclamó “una reparación”. (I)