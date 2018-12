Jason Momoa dice que Henry Cavill mantiene el papel de Superman

No ha habido confirmación oficial sobre si Henry Cavill abandonará o no el papel de Superman en Mundos DC, pero uno de sus compañeros de la Liga de la Justicia parece tener la respuesta definitiva respecto a su futuro. Durante el estreno de Aquaman, a Jason Momoa le preguntaron si Cavill abandonaría la franquicia, a lo que respondió de manera contundente.

"Acabo de hablar con Henry", dijo Momoa a ET. "Absolutamente no. Le encanta el personaje. No ser irá. Cien por cien", confirmó el intérprete. Una gran noticia para los fans de DC, pero que también ha levantado polémica.

Unos días antes, HuffPost le hizo una pregunta muy similar a Momoa sobre los papeles de DC de Cavill y Ben Affleck en el futuro, a lo que el actor respondió asegurando que comprendía si estaban listos para pasar página seguir adelante.

"Si ambos se van, entonces ese es el lugar en el que se encuentran sus carreras", dijo Momoa. "Quiero decir, ¿cuántas películas ha hecho Henry? ¿Ha hecho tres? Quiere seguir adelante", apuntó. Dos respuestas muy diferentes en un lapso de menos de una semana, pero todo apunta a que una reciente conversación con Cavill dejó las cosas claras.

Las preguntas sobre el futuro de Cavill comenzaron en septiembre, cuando se publicó un artículo que indicaba que Cavill abandonaría el papel de Superman, sugiriendo que no había otra película de Superman en el horizonte y que Cavill estaba enfrentado con Warner Bros.

Sin embargo el agente de Cavill compartió un críptico mensaje en las redes sociales, sugiriendo que el actor no había terminado su relación con el personaje. Cavill siguió a su agente compartiendo un video en Instagram jugando con un juguete de Superman. (E)