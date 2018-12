Janet Jackson ingresa al Salón de la Fama del Rock

Nueva York -

Janet Jackson se sumará a su hermano Michael y a los Jackson 5 como integrante del Salón de la Fama del Rock and Roll, tras ser confirmada este jueves como una de los artistas que serán incorporados junto con Stevie Nicks y los más votados por los fans, Def Leppard.

Radiohead, The Cure, Roxy Music y The Zombies también ingresarán el próximo año en la 34ª ceremonia del salón que se realizará el 29 de marzo en el Barclays Center en Brooklyn.

La incorporación de Jackson se logró en su tercer intento como nominada y muchos consideran que debió ocurrir antes, tomando en cuenta su poder para crear éxitos como All For You, That's the Way Love Goes, Nasty, Together Again y What Have You Done For Me Lately.

Su carrera sufrió un escándalo en por su espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl de 2004 donde uno de sus pechos quedó expuesto brevemente. Jackson se volvió elegible para ser incorporada al salón en 2007, pero no fue nominada hasta 2016.

Questlove de The Roots publicó en redes sociales este año que su exclusión había sido “altamente criminal” y señaló la influencia del álbum de Jackson de 1986 "Control", que dijo, comenzó la tendencia de New Jack Swing.

“Esta no era la hermanita pequeña de nadie”, escribió.

El jueves Jackson dijo: "Gracias Salón de la Fama del Rock estoy realmente agradecida y feliz de estar dentro con mis hermanos”. (E)