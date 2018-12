Netflix contará la historia oficial de Selena Quintanilla

Netflix sumará otra historia biográfica de un artista a su lista. A través de un video publicado en Instagram y en su página web la plataforma anunció que contará la historia oficial de la recordada cantante Selena Quintanilla, Selena: la serie será titulada.

"La historia oficial de @SelenaLaLeyenda a Netflix. ¿Y saben qué? Me emociona, ya no razono, no lo puedo controlar. Más bidi bidi bom bom en @selena_netflix", posteó Netflix acompañado de un corto video.

En su página web, la compañía señala que la serie, explora la vida de Selena, los sueños que se le van cumpliendo y todas las dediciones desgarradoras que tiene que tomar con su familia para dar a conocer su música y alcanzar el éxito.

Asimismo que, la familia Quintanilla está completamente involucrada en el proyecto. "Selena siempre tendrá un lugar imborrable en la historia de la música, y sentimos una gran responsabilidad de hacerle justicia a su recuerdo. Gracias a esta serie, el público conocerá por primera vez la historia completa de Selena, nuestra familia y el impacto que ha tenido en nuestras vidas", indica Suzette Quintanilla, hermana de Selena.

También comenta: "nos complace asociarnos con Campanario y Netflix para que los fans puedan vislumbrar una parte nunca antes vista de nuestra historia y para destacar por qué Selena seguirá siendo una leyenda para las futuras generaciones".

Los productores ejecutivos además de Suzette son: Jaime Dávila, Rico Martínez, Abraham Quintanilla Jr. y Simran A. Singh; el guionista/productor ejecutivo es Moisés Zamora (Srar, American Crime); y la compañía productora, Campanario Entertainment.

"Selena y toda la familia Quintanilla son una inspiración para muchos y en especial para mí, un milenial del mismo origen. La trayectoria profesional de Selena es legendaria, pero nuestra serie se centrará en la increíble historia de una familia méxico-estadounidense y en cómo una extraordinaria joven trascendió categorías y fronter as hasta convertirse en una estrella mundial. No puedo imaginar un mejor socio que Netflix para honrar la vida de Selena y su familia", dijo Dávila. (I)