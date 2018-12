Jueces del concurso Miss Universo entrevistaron a candidatas

La gala final está cerca. En pocos días, entre 95 concursantes del torneo de belleza Miss Universo, se elegirá a la sucesora de la sudafricana Demi-Leigh Nel-Peters.

Hoy, las participantes mantuvieron su entrevista privada con los jueces del concurso que repitirá este año como presentador al estadounidense Steve Harvey y que además contará con la modelo Ashley Graham, como backstage host de la transmisión en vivo del concurso.

Hoy arribó a Tailandia (país donde se desarrolla la competencia) la delegación de ecuatorianos, entre familiares y amigos, que apoyarán y acompañarán a la manabita durante la recta final del certamen.

María del Carmen de Aguayo, directora de la organización Miss Ecuador, arribó esta madrugada (alrededor de las 10:00 de Tailandia) para acompañar a la representante de nuestro país.

"Vienes a ver lo bien que le va a tu candidata", afirma De Aguayo a este Diario vía telefónica, fueron las primeras palabras que recibió de los directores de concurso de belleza de otros países.

De Aguayo cuenta además que hoy asistirán a un coctel por la presentación del libro de la rusa canadiense Natalie Glebova, quien ganará el Miss Universo en el 2005, en Tailandia.

La directora del concurso en Ecuador comenta también que la última conversación telefónica que mantuvo con Limongi se dio después de su aparición en el escenario para la competencia del traje típico. "Ella me dijo; Hoy he comenzado a sentir el enorme peso con el país. El momento en que salí al escenario y escuché al público que me apoyaba se me fueron los nervios y me dije, esto es lo mío", cuenta De Aguayo.

Agrega que a diferencia de otros años, en esta ocasión han tenido mayor facilidad para acercarse a las candidatas.

Limongi no estará sola en la final. Su familia, entre ellos su madre y hermanos, también arribaron a Tailandia para darle fuerzas. La preliminar se dará mañana.

La final del concurso será en Bangkok, a las 07:00 (Tailandia) este domingo (19:00 de Ecuador). FOX transmitirá la gala. (E)