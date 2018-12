Olivia Colman es la reina de la ficción

La actriz británica Olivia Colman relevó a Claire Foy en la serie de Netflix, The Crown, para interpretar a la reina Isabel II, en lo que será la tercera y la cuarta temporada.

La primera abarcó los periodos de 1947 a 1955, mientras que la segunda de 1956 a 1964 y se espera que esta nueva entrega vaya de 1964 a 1976.

“Estoy tan emocionada por ser parte de The Crown. Me hice adicta viéndola, con un sentimiento constante de ‘solo uno más’”, dijo Colman en un comunicado, cuando se anunció su participación en abril del 2018.

“Claire Foy es un genio absoluto, ella hizo un trabajo difícil de seguir. ¡Básicamente veré de nuevo cada episodio para copiarme de ella!”, añadió la actriz, de 44 años.

Colman, quien ha actuado en producciones como Broadchurch, The night manager y Fleabag, durante la ceremonia de premios The Prince’s Trust coincidió con el príncipe Carlos, pero él no estaba enterado de que ella había sido elegida para dar vida a su madre.

Debido al paso de los años en la historia, su creador Peter Morgan ha optado por cambiar también los actores, de tal manera que no solo Colman hará parte de los nuevos rostros en la trama sino también Helena Bonham Carter como la princesa Margarita, Josh O’Connor (príncipe Carlos); Tobias Menzies (príncipe Felipe); Jason Watkins (primer ministro Harold Wilson); Ben Daniels (Antonu Armstrong-Jones), entre otros.

Entre los premios para The Crown constan dos Globos de Oro (mejor serie dramática y mejor actriz protagonista) y tres Emmy (mejor actor de reparto, mejor diseño de producción y mejor vestuario).

Colman no solo es la reina Isabel II en la ficción, también es la monarca Ana, en la película La favorita, que ayer recibió 14 nominaciones a los Critics’ Choice Awards. En estos premios, la británica compite en la categoría mejor actriz, mientras que sus compañeras del elenco, Emma Stone y Rachel Weisz, están nominadas en mejor actriz de reparto.

La favorita, dirigida por el griego Yorgos Lanthimos, retrata a dos primas que luchan por tener la atención de la reina Ana. “Colman está impresionante como la volátil e impertinente reina Anne (...)”, dice Joe Morgenstern, de The Wall Street Journal. (E)