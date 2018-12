Es pionero en medicina preventiva

Después de 21 años de conducir ‘Hacia un nuevo estilo de vida’ y más de 1500 programas al aire, el legado del reconocido médico Marco Albuja es el proyecto denominado Medicina de Estilo de Vida.

“Estoy ejerciendo una especialidad médica inédita en el país, que no es homeopatía ni medicina alternativa, es medicina tradicional con enfoque en manejo de hábitos saludables respetando los protocolos de las enfermedades crónicas no transmisibles”, explicó Albuja.

A diferencia de los tratamientos farmacológicos que ofrece la medicina asistencialista, esta rama médica se enfoca en analizar y revertir los hábitos del individuo, lo que come, cuánto descansa y qué actividad física practica. “Mientras más malos hábitos tenga una persona más se llenará de medicación. Hemos comprobado que cuando una persona empieza a comer de manera sana, a hacer ejercicio y a tener un buen manejo emocional, su cuerpo se dotará de las herramientas necesarias para empezar a sanarse”, aseguró Albuja, cuyo programa se transmite los domingos a las 08h30 por Ecuavisa.

En su centro médico en la ciudad de Quito y que cuenta con 35 especialidades, funciona este proyecto que trata a los pacientes de forma integral.

“Muchas personas han dejado de tomar medicación pero no porque se haya ido su diabetes sino que se controlan solo con hábitos saludables”.

El plan dura 10 semanas y comprende clases de cocina saludable, chequeos de comidas sana, exámenes para prescribir el ejercicio especial para la condición del paciente, revisión de hábitos de sueño, manejo emocional, etc.

“No es más que educación basada en la evidencia. La gente necesita aprender, no son hierbas ni alimentos mágicos, sino cambio de hábitos. En nuestro plan se come dos veces al día, no cinco como recomiendan algunos nutricionistas”, reveló el galeno.

El pionero de la medicina del estilo de vida en Ecuador habla de que cuando el médico asistencialista prescribe pastillas a un enfermo crónico realmente está haciendo menos del 50% del tratamiento.

La medicina del estilo de vida nació en la Escuela de Salud Pública de Harvard en EE.UU., cuando los especialistas notaron que la primera causa de muerte en el mundo es la alimentación, incluso por encima del factor genético.

“Hoy tenemos evidencias de que solo el 15% de una enfermedad es genética, el 85% lo ponen los hábitos alimenticios. Estos prenden y apagan genes de enfermedad”, dice.

Alimentación saludable

Albuja, quien hace tres años es vegano, detalla que la alimentación saludable de la que habla Harvard se basa en plantas y que cuando hablamos de alimentos saludables debemos tomar en cuenta en comparación o en relación a qué alimentos. Por ejemplo, entre consumir leche y bebida de almendras siempre será mejor la segunda porque es más rica en calcio.

Albuja enfatiza en que al comer no debemos buscar alimentar al cuerpo sino más bien a la microbiota intestinal (bacterias del sistema digestivo), ya que hoy se sabe que el centro del sistema inmune está en el intestino.

Albuja estudió medicina en la Universidad Central. Fue becado para estudiar medicina en México. En la Universidad Autónoma de Nuevo León hizo un postgrado de medicina interna. Luego cursó una maestría en la Universidad de Berkeley de medicina de estilo de vida y terapia sistémica familiar. (F)