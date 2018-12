Protagonistas de 'Anatomía de Grey' tienen más de tres años que no se dirigen la palabra

Ellen Pompeo y Patrick Dempsey, protagonistas de la famosa serie Anatomía de Grey (2005), no se dirigen la palabra desde hace más de tres años, según confirmó la actriz.

"No hemos hablado (con Patrick Dempsey) desde que abandonó la serie", comentó Pompeo a Red Table Talk, el programa de Facebook de la actriz Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith.

En la serie, Pompeo interpretaba a la doctora Meredith Grey y Dempsey era el doctor Derek Shepherd, quien dejó la serie en 2015 después de que su personaje falleciera por un accidente de tránsito.

"No tengo ningún tipo de resentimiento contra él. Es un actor maravilloso e hicimos, ya sabes, la mejor televisión que podríamos haber hecho juntos. Es un hombre con mucho talento. Trabajamos juntos durante 11 años increíbles", aseguró Pompeo.

En enero pasado, Pompeo desveló a The Hollywood Reporter su lucha por cobrar lo que creía “que se merecía” y de cómo llegaban a utilizar a Dempsey como argumento para negarle sus reivindicaciones.

“Ahora tengo 48 años, y finalmente he llegado al lugar en el que me siento bien pidiendo lo que me merezco”, aseguró Pompeo en la publicación, en la que habla del acuerdo que alcanzó con ABC Studios por el que acordaron un sueldo de 20 millones de dólares por dos nuevas temporadas.

La actriz reveló que por años cobraba menos que Dempsey, con quien dice tuvo un final “tumultuoso”, a pesar de que su personaje es quien da nombre a la serie. También desveló que la competición y la rivalidad fueron una constante durante años entre los actores del reparto.

“Para mí, que Patrick se fuera de la serie [en 2015] fue un momento decisivo. Siempre le podían utilizar como palanca contra mí. ‘No te necesitamos, le tenemos a él’. Y lo hicieron durante años. No sé si eso también se lo hicieron a él, porque nunca discutimos nuestros acuerdos”, asegura Pompeo. (E)