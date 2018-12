Imitar a Camilo Sesto hizo que Robert Ordóñez dejara timidez a un lado

Quito -

Su primera participación fue sobre una silla cuando cursaba el jardín escolar. Es el recuerdo del lojano Robert Ordóñez al contar cómo se inició su pasión por imitar al cantante español Camilo Sesto. Solía ver sus videos musicales desde niño para entretenerse, pues en su “tiempo” no había internet, ni juegos electrónicos. “Yo veía a Camilo Sesto. Lo imito desde que tengo memoria”, dice.

El domingo en la noche, la cadena Teleamazonas y su programa estrella Yo me llamo alcanzó su quinta temporada, con un desenlace: ‘Yo me llamo Camilo Sesto’ fue el ganador del primer lugar. El premio consistió en $ 10.000 y tratamientos odontológicos.

La final la disputó con Bruno Cely, que imitaba al cantante argentino Gustavo Cerati, vocalista de Soda Stereo. A eso de las 20:20, los presentadores del programa, Ronald Farina y Vivi Vargas, acabaron con la incertidumbre que los mantuvo en pie luego de tres meses de trabajo musical y en el que participaron inicialmente 30 imitadores.

La decisión final llegó con el respaldo del público a través de mensajes de texto, y del jurado, integrado por los cantantes ecuatorianos Paulina Tamayo, Juan Fernando Velasco, y la presentadora de televisión Paola Farías.

Ordóñez se conmovió al oír el veredicto, y se abrazó a Cely para no caer. Juntos llegaron a la final. No podían disimular los nervios y la desesperación por oír quién era el ganador.

El Camilo Sesto ecuatoriano se limpiaba las lágrimas, al tiempo que agradecía a Dios y a su esposa María José Ureña por lo alcanzado. Al final se arrodilló para agradecer a su público, a quienes les cantó por última vez Perdóname.

“Sentir que yo tuve algo que ver con el monstruo (de cantante) que tenemos aquí, sería gratificante”, comentó Velasco, al final de una previa presentación de Sesto, que interpretó un popurrí de canciones como Algo de mí, Melina, Con el viento a tu favor, que hizo llorar a la animadora de televisión Paola Farías.

Este artista viene “desde muy abajo”, cuando era niño quería sacar a su familia adelante con la música. “Ahora que soy padre tengo por quién vivir y hacer las cosas”, contó conmovido a EL UNIVERSO.

Es un hombre tímido, y él lo reconoce. Pero, aparecer en la pantalla chica interpretando a un cantante como Sesto lo ayudó a superar ese obstáculo. “Soy una persona muy tímida, era muy callado. Gracias a Dios con el trabajo de los coach (de ‘Yo me llamo’) salió un nuevo personaje. No Camilo Sesto, sino Robert Ordóñez. Y me ayudó a comunicarme con la gente, a ser mejor persona. A salir del escondite en donde estaba, me ayudó a mostrarme como soy”, contó.

Bruno Cely o Gustavo Cerati llegó al segundo lugar con canciones como La ciudad de la furia o Cuando pase el temblor. Guarandeño, psicólogo clínico de profesión y vocalista de una banda musical llamada El tributo a Soda Stereo, obtuvo el gusto por el rock, por ejemplo, de su hermano mayor.

Él contó que pospuso por muchas ocasiones concursar en Yo me llamo, pero un día le apostó a esto. Seguirá siendo médico, y entre lágrimas aspira a “algún día poder hacer lo que me gusta: la música”. Ganó $ 5.000 y un micrófono.

El tercer lugar lo alcanzó el argentino Leandro García, imitador de Luciano Pereira, que se llevó $ 3.000 y una réplica de un micrófono. Y el cuarto lugar, para el ibarreño, Sebastián Mera, que interpretó a Eduardo Franco, un premio de $ 2.000. (E)