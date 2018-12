Autodidactas crean tutoriales de maquillaje para piel oscura

Las mujeres no nacen sabiendo cómo delinearse al estilo ojo de gato o maquillarse ojos ahumados, por eso con frecuencia recurren a los tutoriales de maquillaje en YouTube. Si buscas “ojos ahumados”, aparecen una infinidad de videos que muestran cómo mezclar las sombras a la perfección para lograr esa apariencia.

Pero ¿qué pasa cuando tu piel es oscura y la mayoría de los videos muestran a mujeres de tez más clara que se aplican tonalidades que te harían ver como si te hubieran golpeado el ojo? ¿Qué pasa cuando no te identificas con esas mujeres?

La respuesta es sencilla: creas tu propio canal de YouTube. Eso hicieron Jackie Aina, de 31 años; Mónica Veloz, de 26; y Nyma Tang, de 27. Entre las tres reúnen unos cuatro millones de suscriptores, de ellos, dos millones son solo de Aina.

Estas mujeres autodidactas encienden sus cámaras en casa y nos muestran cómo aplicarnos la base de maquillaje, cómo colocarnos pestañas postizas y cómo resaltar nuestros pómulos, paso a paso. Nos enseñan qué herramientas usar y qué productos para el cabello funcionan.

“Creo que siempre buscamos a alguien que se nos parezca”, dijo Tang. “En definitiva eso era lo que yo buscaba, en especial en YouTube, y nos fue difícil encontrar tutoriales acerca de productos para mujeres con piel más oscura”.

Las blogueras de belleza ofrecen a las mujeres de piel oscura algo para lo que quizá no haya tutoriales: la confianza de usar colores llamativos, hacer frente a quienes critican y, lo más importante, elegir cómo quieren verse.

Prueban diferentes marcas de maquillaje para demostrar que sí funcionan en pieles oscuras o, por supuesto, que no funcionan. Les enseñan a las mujeres a no tener miedo a los colores, como al labial rojo, a las sombras amarillas o a los reflejos tornasol.

Los estudios demuestran que sus videos en publicaciones en redes sociales están llamando la atención de un público de mujeres negras que están listas para gastar en productos de belleza, pero que tienen pocas opciones para elegir.

Jerrod Blandino, cofundador y director creativo de Too Faced, tuvo que experimentarlo de forma más cercana para darse cuenta de que su marca no estaba haciendo lo necesario para mujeres de tez más oscura. Cuando descubrió que una integrante de su familia con piel más oscura debía mezclar dos productos para obtener una base con la cobertura adecuada, le pidió ayuda a Aina.

“Tenía que aprender lo que no sabía”, dijo Blandino, y agregó que era importante “tener a alguien en el equipo que pudiera enseñarme acerca de los matices de color y las texturas, y que me ayudara a mí y a la empresa a hacerlo bien”.

A principios de este año, Too Faced lanzó una línea ampliada de bases en colaboración con Aina. No se trata solo de “crear tonos para personas de tez oscura”, aseguró Aina, y agregó que cuando las empresas no se acercan a las mujeres de tez oscura para saber más acerca de su tipo de piel, tanto las empresas como quienes compran sus productos salen perdiendo.

Muchas marcas, incluyendo Iman Cosmetics, Fashion Fair y MAC Cosmetics, se han enfocado en la inclusión durante décadas. Las bases de MAC se convirtieron en una referencia en las exhibiciones de moda durante la década de los noventa, comentó Jennifer Balbier, la vicepresidenta sénior de desarrollo de producto de la empresa.

“Muchas modelos eran de ascendencia africana y no había productos adecuados para ellas, pero cuando apareció la base de maquillaje y el corrector de MAC, nuestro rango de tonos evitó la mezcla de colores de base”, aseguró Balbier.

Aina advierte a las consumidoras que “tengan cuidado con las marcas que explotan la idea de la inclusión” o que usan mujeres de tez más oscura como base para demostrar que son incluyentes; sin embargo, ella cree que algunas marcas han comenzado a comprender la importancia de hacer más visibles a las mujeres de piel más oscura.

En 2018 es casi imposible mantener una conversación acerca de las marcas de belleza que satisfacen las exigencias de las mujeres de piel negra sin sacar a colación la línea Fenty Beauty.

La línea de maquillaje que creó Rihanna hace un año comenzó con cuarenta tonos de base de maquillaje; al menos diez de ellos son para mujeres de piel oscura. La marca recibió ovaciones por ser incluyente con las mujeres de todos los tonos de piel y las tiendas agotaron sus existencias después de la presentación inicial.

Aunque esta y otras marcas, incluyendo Pat McGrath Beauty Labs y Lancôme, que tiene a Lupita Nyong’o como imagen de la marca, pusieron a las mujeres de tez oscura al frente, las empresas menos incluyentes siguen ocupando gran parte de los anaqueles en las tiendas departamentales y boutiques de belleza. (I)