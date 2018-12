Ania y Kin promueven el contacto positivo de los niños con la naturaleza

Su objetivo es claro. Que los niños crezcan en contacto con la naturaleza y para ello creó al personaje Ania y una historia que va con ella. El peruano Joaquín Leguia Orezzoli, quien tiene una maestría en Manejo Ambiental en la Universidad de Yale, con especialidad en el rol de la niñez en el desarrollo sostenible, es su mentor. “Hay un grupo de comunicación grande que le interesa, entonces invierte y ahí viene su hermano (Kin), y ahí viene todo un mundo, al que le llaman ‘El mundo de Ania y Kin’”, dice.

A través de Ania y Kin promueven el contacto regular y positivo de los niños con la naturaleza. Se crearon microepisodios, los cuales Discovery Kids los “licencia” y los puso en la pantalla. Ahora se pueden ver en el canal de YouTube de Discovery Kids.

Actualmente, según cuenta, tiene el desafío de crear todo un programa de 11 minutos.

De acuerdo con Leguia, Ania surgió cuando trabajaba en la investigación, de cómo los niñas y niños aportan a la comunidad, en la Amazonía, en 1995. “Regreso a la ciudad (a Lima) y yo tenía un logotipo de mi organización que no era bonito y una amiga me dice qué linda la foto que me estás enseñando (le dijo), por qué no haces algo más vinculado a tu organización, le dije: es verdad, y me pongo a dibujar y sale un personaje que es Ania”, dice.

Añade que en la creación de Kin trabajó junto a dos personas más. Ania son también las siglas de la fundación con la que trabaja. Significa Asociación para la Niñez y su Ambiente, de la cual es el director ejecutivo.

El peruano es además el creador de la metodología Tierra de niñas, niños y jóvenes, Tini. “Consiste en un espacio que le otorgan los adultos a niñas, niños y jóvenes, en sus hogares, escuelas o comunidades, donde reciben la tierrita y la dividen en tres partes: hacen cosas para ellos, para las demás personas y la naturaleza (...)”, comenta Leguia, quien fue uno de los expositores en las conferencias TEDxPeñas, organizada por la Escuela de Negocios (Espae) de la Espol, en Guayaquil.

El peruano tenía previsto asistir a la presentación de los resultados del programa Tini en Ecuador, parte del Ministerio de Ecuador, el pasado noviembre. Para más detalles de la asociación se puede ingresar a www.aniaorg.pe. (I)