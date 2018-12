Kate Del Castillo volverá a México para Navidad

Durante dos años no ha visitado México, su país natal. La actriz Kate Del Castillo tomó esta decisión por la polémica que se generó a raíz de su encuentro con el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán.

Sin embargo, luego de este tiempo alejada de su familia, Del Castillo anunció durante una presentación de su marca de tequila que celebrará Navidad en su casa en México.

“Voy a estar ahí para diciembre, para estar en Navidad con ellos (sus padres). Me muero por comer unos tacos mexicanos, unos frijolitos de la olla”, expresa en una entrevista concedida al programa Ventaneando.

Del Castillo, quien reside en Los Ángeles, señaló también que prevé permanecer en México durante una semana, luego de cumplir con unos compromisos.

La actriz, que formó parte de la producción Ingobernable de Netflix, afirmó también que el caso vinculaodo con el Chapo ya quedó cerrado legalmente. "Nadie me tiene que dar luz verde a mí, realmente no necesito luz verde de nadie. Mi caso está cerrado legalmente, nadie tiene que hacerme a mí ningún favor, me los han ofrecido, no los necesito porque no he hecho absolutamente nada malo, así que no necesito yo la aprobación de ningún gobierno para yo regresar a México", declara. La empresaria añade que "voy a regresar a México porque es mi deber como mexicana, cuando yo pueda y cuando yo quiera, no he podido porque he estado trabajando y porque estaba esperando que se fuera el presidente anterior por consejos de mis abogados, pero no necesito ninguna aprobación de nadie".

También compartió su idea de realizar un documental o serie en el que narre la vida del Chapo mientras recalcó que solo ella tiene la autorización de Guzmán para desarrollar una producción con este contenido.

Del Castillo recalca en esta entrevista que no se arrepiente de este capítulo de su vida y que espera concretar la producción por la que arriesgó su vida. (E)