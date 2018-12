7 consejos para degustar y conservar mejor el vino

Madrid -

Brindis, restaurantes, comidas, cenas... el vino se ha convertido en un buen acompañante en distintos momentos. Sin embargo y por increíble que parezca, la mayor cantidad de vino se consume en casa y se compra en supermercado. Según datos recogidos por EuropaPress en una cata realizada hace poco en España.

¿Cómo servir el vino? ¿Qué vino se adecua a cada tipo de celebración? Cada vez son más personas las que apuestan por decantarse -nunca mejor dicho- en tener una vinoteca en su casa y a raíz de las exigencias del público exigente, estas han ido convirtiéndose en un elemento integrado tanto en los salones y comedores más exquisitos como en las cocinas. Vidrios oscuros, posibilidad de distintas temperaturas en cada zona según el vino que se guarde e, cambio de raíles para botellas de finas líneas o más largas. Una vinoteca permite que no accedan elementos externos.

Para el que no tiene una cava de vinos en su casa, el lugar para guardar el vino es una zona seca, ventilada y fresca, pero nunca en la terraza porque le va a afectar tanto la luz, como los cambios importantes de temperatura. Un garaje o un patio trastero son dos zonas ideales para la conservación del vino que siempre se deberá colocar como en las bodegas, en horizontal, por mucho que haya nuevas tendencias que aboguen por colocar el vino de pie para que el corcho no esté en contacto con el caldo y este no se pudra. Pues a diferencia de lo que se pueda pensar, es vital que el corcho y el vino estén en contacto para que el corcho adquiera la anchura que la boca precise. Si el corcho se seca, siempre quedará una pequeña holgura que nos podría estropear el vino.

Lo ideal es que esté el mayor tiempo respetando la horizontalidad. Eso no quiere decir que no pueda estar unos días en vertical.

Vino tinto, mejor si se consume en máximo 7 días

El vino no debe guardarse nunca en la puerta de la nevera porque se está abriendo constantemente. Una vez abierto, el vino debe consumirse en unos siete días pues al entrar en contacto con el oxígeno, sube la acidez volátil y por eso va cogiendo ese sabe a vinagre además de que pierde los sabores.

¿Cómo sacar un corcho de una botella que puede romperse?

El corcho es un material vivo que procede del alcornoque y tiene elasticidad. Para sacar un corcho deteriorado de una botella que ha envejecido mucho, existen un sacacorchos de dos pletinas, que hará sacar el corcho sin que se caigan los restos en su interior.

El sacacorchos en dos tiempos, como el que vemos en los restaurantes, es uno de los preferidos. ¡Ah! y ante todo hay que apoyar la botella en la mesa.

¿Entre qué tempretaura se debe guardar el vino?

El vino se debe guardar entre 5 y 20 grados centígrados y según el tipo o si es cava necesita una determinada temperatura.

¿Qué vino servimos?

Una comida regada de varios vinos es una comida ganadora. Un vino blanco frisante, fresco y aromático a la par que exhuberante viene muy bien para comenzar porque va abriendo poco a poco.

Para el postre combina muy bien con un vino con cuerpo,estructurado. Una botella de vino tinto ya abierta que está exultante es una buena combinación.

Copas para cada tipo de vino

Para los blancos es necesario una copa más pequeña para que los aromas se nos escapen.

Para los frisantes o espumosos son copas aflautadas para que esa efervescencia que tiene se mantenga.

¿Por qué se huele el vino?

Pues el hecho de oler el vino, podemos tirar de la parte más histórica, que es oler antes de llevártelo a boca, es algo heredado de la protección de los animales porque ellos primero se acercan a las cosas mirando, luego oliendo y luego probando, estos son los pasos de una cata.

¿Cómo servir un vino?

Los vinos frisantes, para mantener la espumosidad, con un movimiento de roscas. Todas las burbujas que posee es debido a la cantidad de CO2, que son naturales y propias fermentación.

En cuanto al vino blanco, hay que servirlo con una temperetura entre 10 u 11 grados centígrados, cabe recordar que cuanto más frío esté, tendrá menos aroma.

Además, es necesario recordar que existen tapones específicos que hacen un poco de vacío y que quitan el oxígeno del interior para que el vino se conserve mejor. (E)