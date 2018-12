A los 63 años muere Pete Shelley, cantante del grupo punk británico Buzzcocks

Londres -

Pete Shelley, cantante y autor del grupo Buzzcocks, una de las principales figuras de la escena punk rock británica, murió en Estonia a los 63 años, anunció el grupo en Facebook.

Buzzcocks, formado en Mánchester en 1976, revolucionó la escena musical inglesa a mediados de los años 1970, junto a los Sex Pistols o The Clash, con títulos como Ever Fallen in Love (With Someone You Shouldn't've), Orgasm Addict y What Do I Get.

Y contribuyó al movimiento New Wave, que alió la energía del punk con líneas más melódicas.

"Con gran tristeza confirmamos el fallecimiento de Pete", afirmó el grupo en Facebook.

"La música de Pete inspiró a generaciones de músicos y su carrera se extendió durante 50 años, con su grupo y en solitario. Era querido por sus fans y por la industria musical", agregaron.

Shelley fue víctima de una crisis cardíaca en su domicilio en Estonia, donde vivía con su esposa.

El bajista de Red Hot Chili Peppers, Flea, rindió homenaje a Shelley afirmando: Why Can't I Touch It es "una de mis canciones de rock preferidas de todos los tiempos. Absolutamente increíble".

Shelley nació en Leigh, en el noroeste de Inglaterra, en 1955, y formó el grupo tras conocer al cantante y autor Howard Devoto en la universidad en 1975. (I)