Michela Pincay, el nuevo talento de la serie ‘Calle Amores’

En septiembre, luego de que el reality de competencias Combate, de RTS, terminara, Michela Pincay comenzó las conversaciones con TC Mi Canal para sumarse al staff de talentos de la entidad.

“Cheo Navarrete me contactó y nos pusimos de acuerdo, tuvimos una reunión y me contaron de los proyectos que había y cuál era su idea para que yo participe en la nueva serie que se llama Calle Amores”, dice.

Pincay firmó contrato en noviembre con TC Mi Canal. Ella interpretará a Pierina Malo, una niña consentida, hija de un hombre que le da todo lo que pide y jamás le prohíbe nada.

“Es un papel muy atractivo, muy divertido, tiene muchos matices, muchos colores (...). Estoy segura de que les va a caer muy mal, pero esa es la idea, o tal vez sea una mala muy querida, pero bueno es una chica superdivertida también”, dice.

Pincay, quien también formó parte de producciones de Ecuavisa, vuelve a la actuación con este seriado. Su primera aparición como actriz se dio en la comedia 3 familias.

“En este nuevo papel me siento muy cómoda haciendo mi personaje, he estado en talleres con Andrés Garzón, que de hecho fue uno de los que me preparó antes, tenemos muchísima confianza, de hecho él es el director, además el resto de compañeros y de actores de la producción aportan muchísimo con ideas para los personajes y bueno su confianza al actuar te permite fluir mucho mejor, es muy chévere”, añade.

Pincay revela también que la idea es que ella permanezca en este seriado y espera, afirma, que se vengan nuevos proyectos para su carrera.

"He tenido la fortuna de trabajar en RTS, en Ecuavisa, y bueno pues ahora en TC (Mi Canal) y son canales excelentes, son experiencias increíbles, de todas las personas con las que he compartido he receptado lo mejor, lo más positivo y sí, la verdad es que el sueño de todos es llegar a internacionalizarse, llegar a hacer cosas afuera y me gustaría mucho ser anchor de Despierta América porque me fascina ese programa, me gusta muchísimo o de Un Nuevo Día, creo que son formatos que me fascinan y trato siempre de verlos, me encanta la vibra que tienen esos formatos en Miami y serían una buena oportunidad para mí", sostiene.

Pincay comparte también con este Diario que ya finalizó su masterado en dirección de comunicación, en España. "Ya la terminé, ya me pidieron mis papeles, estoy solo esperando que me llegue todo, pero fue algo muy bueno, aprendí un montón y es algo que me apasiona, que me gustó muchísimo, espero pronto poder estudiar algo más porque sí quiero prepararme para otras cositas", comenta.

Sobre la producción

Calle Amores, explica Navarrete, gerente del departamento de Producción Nacional de TC Mi Canal, es un dramedia que mostrará las costumbres e identidad de un sector turístico de la ciudad. “En la calle Amores todo aparenta ser paz y felicidad, pero de puertas hacia adentro cada uno de los vecinos vive su propio conflicto familiar”, agrega.

Pierina (Pincay) y Cindy (Banchón) son dos jóvenes que se disputan la atención de Nico Paz (Zoller). Él es un famoso influencer rebelde, que enloquece a las jovencitas del barrio, refiere Navarrete sobre el rol que desempeñará la excombatiente en este espacio.

El elenco de esta serie está conformado por Christian Maquilón, Dora West, Yilda Banchón, Mélida Villavicencio, Carolina Jaume, Katty García, José Urrutia, Francisco Pinoargotti, Álex Plúas, Fernando Villao y Tomás Delgado. En este grupo también figuran Áxel Zoller, Claudia Camposano, Ney Calderón, Andrés Alvarado y Carmen Angulo.

'Todos tenemos una segunda oportunidad' es el eslogan con el que se promocionará la serie que tendrá un 40% de locaciones exteriores y el 60% serán en estudio recreados con escenografía.

Se prevé que una primera temporada de esta producción, que comenzará su rodaje la próxima semana en Guayaquil y se estrenará en febrero, tenga cien capítulos.

En la producción intervienen además Andrés Garzón, en dirección escénica; Fabrizio Aveiga (creatividad y contenido), Manuela Osorio (producción ejecutiva) y Juan Salazar (dirección de la serie). (E)