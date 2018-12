Dúo colombiano Pasabordo dice no a la violencia en su nueva canción

Dile a tu marido es el nuevo tema de Pasabordo. En su canción el dúo colombiano, integrado por Jhonatan Hernández y Gabriel Rodríguez o simplemente Jhonatan y Gabo, hace un llamado a sus seguidores a que formen parte del círculo de la no violencia hacia la mujer.

“Queremos que muchas mujeres que están pasando por una situación difícil con su pareja, con su novio, con su esposo, con su marido –como lo dice el título de la canción– pues que no siga aferrada a los brazos de un tipo que no le da el valor que ella se merece, que no la quiere como se la debe de querer, que no la respeta como se la debe respetar”, cuenta Gabo.

Nosotros de alguna manera estamos haciendo fusión sin salir de nuestras raíces, de nuestra esencia, de lo que uno es... entonces Dile a tu marido es una fusión de dos esencias: Pasabordo y Noriel ”.

Gabo, cantante de Pasabordo

Añade que la canción, que fue lanzada el 30 de noviembre, es “sexy, divertida, bailable, discotequera, pero que a la vez tiene un mensaje y es ese que las mujeres no estén aferradas a algo que no tiene sentido”.

Medellín fue el escenario en donde se grabó este tema, compuesto por este dúo de pop latino y DJ Ganzta, y que además cuenta con la colaboración de Noriel. “Esta canción de verdad fue muy bacana, porque Noriel que es trap, uno de los más duros en el trap en este momento, y con nuestro pop urbano le dimos otro toque a ser sexys y poder enamorar de otra manera”, señala Jhonatan.

Los artistas están muy entusiasmados con el proceso y resultado de su nuevo tema que forma parte de un disco que prevén sacar el próximo año. Dile a tu marido, que según Jhonatan ya lleva más de 100 millones de reproducciones en un mes y medio, “está dando de qué hablar en todas partes”. “Es esa nueva propuesta que Pasabordo estaba buscando con esta firma que tenemos con Universal desde hace seis meses, entonces es algo que nos pone en otro nivel”, indica. (E)