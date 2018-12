Estas son las mejores series del 2018, según el Instituto Americano del Cine

Madrid -

Un matrimonio de espías de la KGB, el asesino del diseñador de moda Gianni Versace, un abogado criminalista o una comediante newyorkina. Todos estos personajes pertenecen a las 10 mejores series de 2018, según el American Film Institute (AFI) —conocido en español como Instituto Americano del Cine—. Este año el ranking trae alguna que otra sorpresa... como la ausencia de títulos como 'El cuento de la criada', 'Westworld' o 'The Crown'.

Otras ausencias en el ranking de AFI se explican por cuestión de fechas, como es el caso de 'Game of Thrones', que no figura en la lista ya que, a pesar de ser elegida la mejor serie en los premios Emmy de este año, no estrenó capítulos en el año que termina.

Las series que conforman el top 10 de este año son: 'The Americans', drama de espionaje ambientado en la Guerra Fría; 'American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace', miniserie que relata el periplo criminal del asesino del modista y que cuenta con intérpretes como Penélope Cruz, Ricky Martin y Édgar Ramírez; 'Atlanta', la ficción que aborda la inmersión de dos primos afroamericanos en el mundo del hip hop; 'Barry', escrita y dirigida por Alec Berg; y 'Pose', de Ryan Murphy.

Completan la lista de lo mejor de la pequeña pantalla la precuela de 'Breaking Bad', 'Better Call Saul'; 'La maravillosa Sra. Maisel', comedia protagonizada por la premiada Rachel Brosnahan; 'El método Kominsky', de Chuck Lorre; 'La sucesión', serie que gira en torno a la vida de la poderosa y multimillonaria familia Redstone; y 'This Is Us', la comedia dramática coral de Dan Fogelman.

Las series y películas seleccionadas serán galardonadas en la 19º ceremonia de los premios AFI, que se celebrarán el próximo 4 de enero.

