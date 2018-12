Cardi B anuncia que se separa de su esposo, el rapero Offset, con el que tiene una hija

Nueva York -

La rapera Cardi B anunció este miércoles que se separó de su marido, el rapero Offset, con el que estuvo 15 meses casada y tuvo una hija en julio.

"Ya no estamos juntos", dijo la cantante en un mensaje de video publicado en su cuenta de Instagram, aunque "podría tomar tiempo" concluir el trámite de divorcio.

La ex stripper se casó en secreto con Offset en septiembre de 2017 y anunció la noticia públicamente recién en junio pasado.

"No ha funcionado entre nosotros desde hace mucho tiempo", dijo Cardi B, de 26 años, en el video. "Y no es culpa de nadie, simplemente ya no nos amamos".

Cardi B, cuyo verdadero nombre es Belcalis Almanzar, debía presentarse la semana pasada en un tribunal de Queens, donde un juez le leería formalmente los cargos relacionados con una pelea en un club de striptease en la que estuvo involucrada a fines de agosto.

Pero la rapera no se presentó a la audiencia y su abogado la excusó diciendo que tenía que cumplir un compromiso profesional, el rodaje de un videoclip en Miami.

El juez aplazó la audiencia hasta el viernes y dijo que en caso de una nueva falta a comparecer emitiría una orden de arresto.

Cardi B ya había sido acusada a principios de octubre de agresión y poner en peligro a otros, en relación con el mismo caso.

El grupo de personas con el que se encontraba el 29 de agosto en el Angels Strip Club en el vecindario de Queens supuestamente lanzó muebles a otras personas dentro del lugar, hiriendo levemente en las piernas a un empleado del local.

Según la página web de celebridades TMZ, Cardi B presuntamente ordenó a su grupo que atacara a dos camareras del club de striptease, sospechando que una de las dos había tenido relaciones sexuales con Offset, que actuaba esa noche con su grupo, Migos.

La rapera ya había dado que hablar a principios de septiembre, cuando en una fiesta en el marco de la Semana de la Moda de Nueva York atacó a la rapera Nicki Minaj, gritándole insultos y lanzándole un zapato antes de ser controlada por agentes de seguridad. (E)