Rock, energía al tope y crítica social hubo en el concierto de Molotov en Quito

Quito -

Mientras los bailes populares, las orquestas y el reguetón se tomaban varias calles y parques de Quito por sus fiestas de fundación, en el ágora de la Casa de la Cultura la banda mexicana de rock alternativo Molotov presentó el martes su show acústico El Desconecte ante unos tres mil seguidores.

Este “unplugged” fue grabado para la cadena MTV en abril de este año y se ha presentado en vivo en México, Estados Unidos y Argentina. Esta vez fue el turno de Ecuador; la gira de la agrupación contempla, además, conciertos en formato eléctrico en Cuenca (este jueves) y Guayaquil (viernes).

Desde que salieron al escenario a las 21:40, los integrantes de Molotov - los mexicanos “Micky” Huidobro, Ismael “Tito” Fuentes, Paco Ayala y el estadounidense-mexicano Randy Ebrightse- se conectaron con el público, conversaron, hablaron del Barcelona y del Quito... Y supieron equilibrar la interpretación de los temas en su versión acústica -para lo que contaron con otros tres músicos de apoyo- con una recurrente cháchara, como si estuviesen ensayando en público, lo que complementó el ambiente de informalidad y cercanía.

En ese ambiente y con la complicidad de los fanáticos que no pararon de cantar, el repertorio incluyó una veintena de canciones que, de a poco, iban elevando la temperatura de la noche rockera: Amateur, Hit me, Blame me, Power, Parásito...

Si con Power la gente ha se había alborotado, cuando llegó el turno de Frijolero y Voto Latino -éxitos con una gran carga de crítica social y política- los tres mil asistentes se unían en una sola voz para cantar a todo pulmón estos clásicos del rock alternativo latinoamericano.

(Xavier Reyes, EL UNIVERSO)

Para cada tema, Molotov invitaba a alguien del público. Jóvenes, viejos, gordos, flacos, hombres, mujeres..., ellos elegían a quién invitaban y los ubicaban en un sofá junto a “Micky”, bajista y cantante.

Dos momentos de euforia llegaron ya cerca del final, el primero ocurrió cuando un muchacho -cargado de adrenalina- subió al escenario y se puso a dar brincos en un solo pie, mientras con su mano derecha tomaba la prótesis que se la había sacado de la pierna.

Luego, en la penúltima canción, Rasta, la banda pidió a las chicas que suban y se rodearon de no menos de unas 20 jóvenes y adolescentes que se tomaron selfies desde los ángulos que más pudieron y bailaron un pegajoso tema.

A las 23:40, los mexicanos se despidieron. “Te amamos, pinche Ecuador; muchas gracias”, decía “Tito”, uno de los más carismáticos del grupo, mientras los demás se despedían de sus seguidores.

Sobre la banda y el disco

- Molotov se dio a conocer en 1997 con su álbum debut ¿Dónde Jugarán Las Niñas?, cargado de crítica social. Desde entonces, ha publicado ocho álbumes.

- En el “MTV Unplugged: El Desconecte”, que la banda grabó en abril pasado y que salió al aire en agosto participó también la chilena Ana Tijoux en “Hit Me" y en “Dreamers”. (E)