George H.W. Bush usaba medias coloridas como medio de expresión

Dallas -

Para el fallecido expresidente George H.W. Bush, las medias coloridas y con estampados no eran solamente una moda, eran un medio de expresión.

Una visita de su amigo Bill Clinton lo inspiró a vestir un par de medias estampadas con la cara del también expresidente. Portó unas del equipo de fútbol americano de los Texans de Houston cuanto se reunió con el entrenador. En el funeral de su esposa, Barbara Bush, se puso unas que tenían estampados de libros como un homenaje a su trabajo en pro de la alfabetización.

Bush, quien fue piloto de la Marina Armada en la Segunda Guerra Mundial, será enterrado esta semana portando unas medias con aviones volando en formación, como un tributo a la vida de servicio del expresidente, dijo su portavoz.

El alcalde de Houston pidió a la gente que acudiera al Ayuntamiento para la ceremonia en honor de Bush el lunes por la tarde que vistiera medias coloridas en memoria del expresidente, quien falleció el viernes a los 94 años.

Bush fue una de varias personalidades que adoptaron la tendencia de ropa de caballero de usar medias coloridas para añadir un toque especial al atuendo. Entre otras personas que lo han hecho está el primer ministro canadiense Justin Trudeau. La tendencia tuvo su auge en el mercado varonil hace cuatro años, según Marshal Cohen, asesor de la firma de estudios de mercado NPD Group.

Lo demostró durante una visita que le hizo el también exmandatario Bill Clinton.

Special visit today with a great friend -- and now, a best-selling author. Luckily I had a freshly laundered pair of @BillClinton socks to mark the occasion. pic.twitter.com/v9jb4sRexh

— George Bush (@GeorgeHWBush) 25 de junio de 2018