‘Lista de espera’, nueva apuesta de Matt Hunter

El cantante estadounidense Matt Hunter, quien comenzó su carrera musical a los 14 años, ha retomado una nueva cara de su música. Ahora tiene 20 y viene a presentar su Lista de espera con un estilo pop urbano.

“Ahora en esta nueva etapa estoy tratando de mostrarme en la industria como adulto, con otro sonido, otro equipo, hablando de temáticas un poco más maduras, creo que eso se ve mucho en las nuevas canciones que estoy sacando y el nuevo disco que voy a sacar el próximo año,” expresa Hunter.

“Es una canción que escribí hace un año con un amigo de Colombia, una noche que estuve en una discoteca tratando de bailar con una chica y la chica me tenía en lista de espera, no quería nada que ver conmigo. La canción habla de una chica independiente que no necesita estar con un hombre para pasarla bien, a ella no le importa estar con nadie, la pasa bien sola”, comenta.

El sencillo lo hizo en colaboración con la cantante y actriz Isabela Moner. La semana pasada estrenó el videoclip que “fue grabado en Los Ángeles, igual que la canción, en un estudio donde se hizo Batman the dark night, en el garaje de él donde tiene sus carros”.

El artista, que a pesar de ser estadounidense canta en español, dice que cuando empezó a cantar a los 12 años “la gente que yo escuchaba todos eran latinos, Romeo Santos, Enrique Iglesias. “Yo estaba enamorado de la bachata, por eso empecé a hacer música en español”.

“Espero hacer más colaboraciones, por eso estoy con Universal, ellos me están presentando muchos artistas. Conocí a Sebastián Yatra y quizás vamos a hacer por ahí una canción y seguir haciendo lo que amo, luchar por mis sueños, terminar mi disco, volver a actuar”, confiesa el artista que tuvo un gran éxito con Dicen con Lele Pons.

Hunter considera que “el movimiento urbano ha sido muy fuerte en los Estados Unidos y ha abierto muchas puertas para otros artistas” y por eso le apuesta a este sin dejar su esencia. (E)