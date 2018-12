Los hijos de Jason Momoa aparecerán en ‘Aquaman’

La película en solitario de Aquaman llegará en la próxima semana a la gran pantalla y lo hará con muchas sorpresas. Una de ellas será el cameo de los hijos de Jason Momoa, el protagonista del filme, en la cinta dirigida por James Wan.

Precisamente, según ha confesado Momoa en una entrevista con EW, fue el propio Wan el responsable de que sus dos hijos aparezcan en el nuevo filme de los Mundos de DC. Y es que el responsable de las sagas Saw o El conjuro 2, filmó una escena específicamente solo para que los hijos de Momoa aparecieran en Aquaman. Pero como es habitual en este tipo de superproducciones, no todas secuencias rodadas terminan en el montaje final... así que fueron los hijos de Momoa los que confirmaron de primera mano que estaban en la película.

"Mi hija se acercó diciendo: '¿Nos dejaste fuera de la película?' Y James dijo: 'No, no, no, no, no, ¡Ya estás en la película!' Y yo estaba como... '¿No cortarás a mis hijos de la película, James ?", reveló Momoa que aseguró que sus hijos estaban "muy emocionados" de aparecer en la película, aunque pronto les dejó claro que todavía son muy jóvenes para lanzarse al mundo del cine.

El actor publicó una foto de sus dos hijos durante una visita de los mismos al rodaje. Un momento que bien pudiera ser en el que Wan rodó su escena que, finalmente, sí estará en el montaje de la película que se estrenará en cines el próximo 14 de diciembre. (E)