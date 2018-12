Ucronías en streaming: Los nazis ganaron la guerra y John F. Kennedy no fue asesinado

Alerta: contiene spoilers

La ucronía es un subgénero de la literatura de ficción que "especula sobre realidades alternativas ficticias, en las cuales los hechos se han desarrollado de diferente forma de como los conocemos"(wikipedia). En otras palabras, la ucronía es un ejercicio literario en el cual un momento clave de la Historia es cambiado deliberadamente para dar inicio a un escenario alternativo y ficticio. En el mercado editorial, las ucronías más populares son las que exploran las posibles consecuencias de una victoria total del ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial.

La Historia nos enseña que fueron los aliados (EE.UU., URSS, Gran Bretaña y Francia) quienes derrotaron a la Alemania hitleriana en 1945. Pero autores como Harry Turtledove, Robert Harris o John William Wall— por nombrar solo a unos pocos— desarrollaron en sus obras la alternativa de la derrota aliada en 1945 y la posterior dominación de Hitler sobre el mundo.

El más famoso de los ucronistas es Philip K. Dick. En su alabada novela The Man in the High Castle nos presenta a Estados Unidos siendo derrotada e invadida por Alemania y Japón. En la obra ambos países, integrantes del Eje durante la Segunda Guerra Mundial, se han repartido el territorio norteamericano: la costa oeste para los japoneses y la costa este para los nazis. La franja central es una zona neutral, una frontera entre ambas potencias, o mejor dicho, una tierra de nadie.

Amazon Studios, productora subsidiaria del gigante de ventas por internet Amazon, estrenó el pasado 5 de octubre la tercera temporada de The Man in the High Castle (la primera temporada se estrenó en enero de 2015). La serie basada en la obra de Philip K. Dick es la producción estrella de la cadena, y puede verse en la plataforma streaming de pago Amazon Prime Videos.

La intro de la serie es un resumen inquietante de como se ha llegado al estado de dominación nazi: paracaidistas alemanes que descienden sobre el monte Rushmore, cazas japoneses planeando sobre el puente de San Francisco o un avión Concorde que luce una esvástica, y que sobrevuela una cascada del parque nacional Yosemite.

La actriz actriz franco-estadounidense Alexa Davalos es la encargada de dar vida a Juliana Crain, heroína que durante tres temporadas supera toda suerte de peligros, en medio de una guerra fría entre nazis y japoneses durante la década del sesenta del siglo pasado. Es el personaje de Juliana Crain el que empieza a sospechar que la humanidad está viviendo en un universo alternativo, y que la Historia, en algún punto, tomó un rumbo que no era el que debía haber tomado. Esto es revelado a través de una serie de misteriosos rollos de película que muestran a EE.UU. ganando la guerra (en la novela no son rollos de película sino un raro libro que circula de forma clandestina).

The Man in the High Castle tiene una trama atrayente, contada sin artificios, y que se toma su tiempo para delinear bien a cada uno de sus personajes. Para verla no hace falta ser un experto en la Segunda Guerra Mundial ni haber leído la novela homónima en la que está basada (ambas, aunque tienen el mismo punto de partida, divergen totalmente en su desarrollo). La serie no hace apología del nazismo, aunque sí ha habido alguna polémica con respecto a las estrategias con las que se ha publicitado (en 2015, los pasajeros que entraban a los vagones del metro de Nueva York se encontraban con una publicidad invasiva de la serie que mostraba banderas modificadas de los Estados Unidos fusionadas con el águila imperial nazi).

En resumen, The Man in the High Castle es una serie altamente recomendable basada en una ucronía. Otra serie que también tiene una premisa ucrónica —e igualmente basada en un bestseller— es 11.22.63.

James Franco salva a J.F.K

11.22.63. es una miniserie de ocho episodios estrenada en 2016 que narra una historia alternativa sobre el atentado contra el presidente norteamericano John F. Kennedy (Kennedy fue asesinado el 22 de noviembre de 1963, y de ahí el nombre de la serie).

11.22.63. está basada en el libro homónimo de Stephen King, autor de otras novelas que también han sido llevadas a la pantalla, como IT o Cementerio de mascotas. La serie fue producida por J. J. Abrams (Lost; Star Wars: episodio VII) y protagonizada por el actor James Franco (Spiderman I, II y 127 horas).

En la serie, Franco interpreta a un profesor que viaja al pasado para intentar salvar al presidente Kennedy. El hecho de conocer de antemano los pormenores de su asesinato (fecha, hora, el nombre del asesino y el lugar del atentado) parecen asegurar el éxito de la misión, pero esta se ve amenazada por el apego que el protagonista desarrolla por la nueva vida que lleva en los años 60.

La intervención del viajero del tiempo genera una nueva línea temporal, la cual, previsiblemente, afecta la vida del propio protagonista (y la del mundo entero también). El personaje interpretado por Franco se debate en el conflicto moral de regresar al pasado —por segunda ocasión— y dejar que las cosas ocurran como debían ocurrir, o sacrificar su propio bienestar y felicidad.

A diferencia de The Man in the High Castle, para comprender mejor la trama de 11.23.63 sí es recomendable conocer previamente ciertos aspectos de la historia relacionada con la serie (por ejemplo la vida familiar de Harvey Lee Oswald, el asesino, o los detalles de la supuesta implicación de Rusia y Cuba en el asesinato de Kennedy).

James Franco hace un papel emotivo que sirve bien a la historia, la cual es al mismo tiempo un thriller fantástico y un drama de personajes. La trama pierde intensidad en los episodios intermedios, pero el suspense repunta en los finales. El propio Stephen King realizó la adaptación de su libro para el guion de la serie.

11.22.63. puede verse en la plataforma streaming de pago Hulu (www.hulu.com) (E)