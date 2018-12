La extravagancia de una francesa llamada Chris

Héloïse Letissier es una cantante de pop francesa que ha vendido discos por varios millones de dólares y se convirtió en una estrella mundial como Christine and the Queens, aunque ahora prefiere que la llamen Chris, su nuevo alias.

Letissier indicó en una ocasión que Christine and the Queens era su doble musical. “Cuanto menos soy Héloïse, mejor soy... creé un personaje para escapar”, aseguró la cantante de 30 años, que con su primer disco Chaleur humaine, lanzado en 2014, ha vendido más de 1,3 millones de copias en el mundo y con el que logró tres Victoires de la Musique, el equivalente francés de los Grammy.

Más que un simple seudónimo, este personaje de Christine and the Queens, con sus trajes y coreografías masculinas que mezclan danza contemporánea y pasos de baile de Michael Jackson en canciones de electro-pop, “al principio fue un proceso de supervivencia para expresar lo que ella no pudo expresar”.

Su introducción en el mundo del espectáculo se dio tras abandonar sus estudios teatrales en Francia. Después de ello se convirtió en ‘Christine’ y su mente se abrió en un viaje que hizo a Londres en 2010, donde pasó sus noches en un club de drag. Se hizo amiga de las drag queens, que la hicieron querer cantar y estar cerca de su nombre artístico.

Fue invitada al escenario por Madonna después de que su primer álbum la llevara a la fama. Incluso trabajó en la trama de la serie de televisión estadounidense Better Things, pero esta hija de dos profesores universitarios de Nantes, en el oeste de Francia, no se dejó arrastrar por su nueva etapa de celebridad.

Para su segundo álbum lanzado en septiembre, Christine se transformó. Se acabó el cabello largo y los trajes finamente cortados. Incluso apareció con un cuerpo más masculino, musculoso y definido.

El sexo y la sexualidad rebosan en este álbum, también llamado Chris, con canciones ferozmente personales como Girlfriend/Damn, dis-moi seguido de un video audaz titulado 5 dólares. Sus temas apuestan por el pop bailable, en el que dominan los tiempos medios y una apuesta por el funk.

“Un álbum es siempre una fotografía, y es bastante fiel a donde estoy”, indicó la cantante a la AFP, quien se afirma con orgullo como una ‘mujer rara’. “Me gusta trabajar en la ambivalencia de mi feminidad”, agregó.

Con su disco Cris esta joven artista francesa se rebela contra una definición binaria masculina y femenina de género.