Nuevo single de Américo llega con matices urbanos

El cantante chileno Américo no es ajeno a las tendencias. Prepara el lanzamiento de su nuevo single Mi deseo, un tema que conserva la cumbia, música con la que logró la fama, pero que también está marcado con matices del género urbano.

“(Mi deseo) no es 100% urbano. Tiene sonidos, matices de lo que se necesita ahora como música, pero sigue teniendo mi esencia, tiene mucha cumbia, es muy popular”, aseguró.

El single y su videoclip se estrenarán el próximo 7 de diciembre. El tema es una colaboración con el cantante colombiano Silvestre Dangond, considerado uno de los nuevos exponentes del vallenato.

“Estamos felices con el resultado. Esta producción musical la venimos concibiendo desde agosto”, indicó Américo a este Diario, al detallar además que el single contó con la composición de Yasmil Marrufo y Mario Cáceres, este último colaboró con los temas Felices los cuatro de Maluma, Me gustan mayores de Becky y No me acuerdo de Natti Natasha.

Pero el chileno aseguró que más que incursionar en el género urbano, su objetivo con esta nueva producción fue colaborar con las personas que están acordes con las nuevas tendencias. “Yasmil es un productor multigeneracional, Ha sabido evolucionar a través del tiempo para irse acomodando a lo que el público ha ido pidiendo (...), fue esa la búsqueda, más que conseguir el sonido urbano mismo, porque la canción que va a salir tiene ciertos códigos modernos, pero sigue mantenido mi esencia; la mezcla es muy linda”, comentó el artista.

Para la letra aseguró que se inspiró en algo muy especial, “en ese amor asumido, en ese amor que en algún momento sabes que –más que perderlo– lo vas a compartir y que al momento de compartirlo te sientes feliz igual, por eso se llama Mi deseo, pero el público puede darle su interpretación”.

La canción formará parte de un álbum que estaría listo en mayo del 2019; previamente se lanzarán otros sencillos.

En Lollapalooza

Américo también estará en el escenario de Lollapalooza Chile-2019, festival que se realizará en marzo y que tiene como plato fuerte a Kendrick Lamar y Artic Monkeys.

Para el artista, la invitación para formar parte de Lollapalooza es un “tremendo desafío”, debido a considera que es un festival con mayor tradición de música rock o alternativa.

Sin embargo, cree que incluir otros géneros musicales en este tipo de espectáculos es “parte de una tendencia del mundo (de los festivales), no solamente de Lollapalooza”. (E)