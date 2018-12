Elvis Crespo: Voy a hacer merengue toda la vida

Guayaquil -

Sin duda para el cantante Elvis Crespo el 2018 ha sido uno de sus mejores años. Su reciente nominación a los Latin Grammys, el lanzamiento de un nuevo disco y el desarrollo de nuevos proyectos musicales con otros artistas tienen muy contento al intérprete de Píntame y La foto se me borró.

“Este año para mí ha sido maravilloso, lo comenzamos con una canción que se llama Azukita con Daddy Yankee, que fue nominada a los premios Lamas, pegadísimo que me permitió girar durante todo el año y visitar lugares como el norte de Canadá, todo Europa, centro y Sudamérica”, señala Crespo de 47 años.

Luego de ello el artista, con ascendencia puertorriqueña, presentó Diomedizao, el disco homenaje al cantante de vallenato Diómedes Díaz con el que ingresó a la lista de nominados a mejor álbum tropical contemporáneo en los Latin Grammys. En la producción toma 8 temas del colombiano y los convierte en merengues y bachatas, eso sí respetando el estilo vallenatero.

Ese sonido de acordeón que utiliza en Diomenizao también aparece en Ella me besó, el sencillo que formará parte del álbum Multitudes, que prevé sacar en 2019. Justamente el estreno del tema, que ya se encuentra en todas las plataformas digitales, lo hizo esta semana en Guayaquil, ciudad a la que llegó para sumarse a la vigésimo séptima edición de la Teletón por la Vida, que prevé beneficiar a cientos de niños del país.

Comenta que en esta canción, escrita y producida por Sensi y Fito Blanco, se le “permite cautivar a las nuevas generaciones con un sonido muy actual”. “Sigue siendo Elvis Crespo, pura energía, porque cuando yo me meto al estudio yo le meto mucha pasión”, dice el artista, quien destaca que siempre se muestra muy cuidadoso de mantener su esencia “merenguera”.

“Yo no soy conforme, yo quiero llegar a una nueva audiencia y me gusta experimentar en otros géneros, escuchar mi voz en otros bits, en otros ritmos... Yo voy a hacer merengue toda la vida y me siento como pez en el agua haciéndolo, sin embargo, quiero escucharme en otros géneros, soy un hombre de riesgos”, cuenta Crespo, quien en el video de Ella me besó, rodado en Miami, incluyó a su hija Génesis a pedido propio. “Disfruté mucho de ese proceso de creatividad, yo dejo que ella fluya, yo a ella no la obligo a hacer nada”, acota el artista que espera seguir vigente en los siguientes años tal como Suavemente, que llegó a su cumpleaños 20. (E)