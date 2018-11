‘Museo’, un filme sobre robos y antigüedades

Guayaquil -

En la víspera de la Navidad de 1985, unos ladrones irrumpieron en el Museo Nacional de Antropología en Ciudad de México y robaron casi 150 artefactos mayas, incluida una máscara mortuoria de jade.

Ese robo es recreado en Museo, la nueva película de Alonso Ruizpalacios, pero no se desarrolla como otras películas de atracos basadas en historias reales, publica en su edición digital The New York Times.

En dicha publicación, se afirma que la producción usa un ritmo lento y majestuoso, con música exuberante y composiciones elegantes en las escenas, por lo que se siente menos como una película de suspenso y más como una meditación poética e intermitentemente cómica sobre belleza, historia y el descontento de la clase media.

El crimen no es obra de una pandilla de genios criminales, sino de un par de jóvenes mediocres de veintitantos años que vivían en los suburbios –Wilson (Leonardo Ortizgris), el narrador y compinche, y Juan (Gael García Bernal), el autor intelectual–. Ellos viven en Ciudad Satélite, un moderno desarrollo urbano dominado por grandes torres de colores brillantes.

“Un emocionante punto de encuentro cinematográfico entre lo grandioso, lo intrigante y lo patético (...) No decepciona, especialmente con la atractiva estrella Gael García Bernal asemejándose a Alain Delon más que nunca”, menciona en su crítica The Hollywood Reporter.

Mientras tanto, The Guardian, a través de su crítico Peter Bradshaw, afirma que la producción es “un thriller entretenido y muy agradable (...) Ruizpalacios no rechaza la ironía central que impregna a la historia”.

El filme ya está en las salas de cine nacionales. (E)