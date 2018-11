Zack Snyder publica una imagen de Darkseid que quedó fuera de la ‘Liga de la Justicia’

Madrid -

El gran villano de la Liga de la Justicia fue Steppenwolf, pero en realidad este solo era el heraldo del que iba a ser el malo central de las películas de DC. El plan de Zack Snyder era introducir a Darkseid como antagonista de la secuela de la Liga de la Justicia. Por desgracia esto nunca sucedió.

Snyder tuvo que abandonar el rodaje sin completar su película, dejando el corte final en manos de Josh Weedon. En este proceso se eliminó una secuencia en la que Darkseid hacía una breve aparición en el planeta Apokolips tras la derrota de Steppenwolf a manos de Superman. Y el propio director ha compartido una de las imágenes eliminadas del film.

En la foto, compartida por Snyder en su galería y posteada vía Twitter, aparece una representación tallada en piedra de Darkseid. La idea original era que el villano llegaría a la Tierra en la secuela de la Liga de la Justicia y sería el responsable del mundo post-apocalíptico que Bruce Wayne ve en Batman v Superman.

Aunque solo se trata de una representación jeroglífica del personaje, se aprecia que el primer diseño se parece mucho más al Darkseid de los cómics de lo que se parecía el Steppenwolf de la Liga de la Justicia. El villano, diseñado con CGI, fue uno de los puntos más decepcionantes del film, tal como señalaron público y crítica a partes iguales.

Por el momento no hay ningún indicio de que Darkseid vaya a aparecer en las próximas películas de Worlds of DC, entre las que se incluyen Wonder Woman 1984, la versión del Joker de Joaquin Phoenix y Birds of Prey, el spin-off de Escuadrón Suicida protagonizado por Harley Quinn.

El próximo estreno de DC será el próximo 14 de diciembre, cuando el Aquaman de James Wan y Jason Momoa llegue a los cines. (E)