Diego Torres, Nicola Di Bari, Santiago Cruz entre los invitados a la Teletón por la Vida 2018

Guayaquil -

El recordado Nicola Di Bari, artista de la década de los 70 y cuyas canciones hablan de la migración y el sentimiento de gran apego a la tierra natal, es uno de los invitados internacionales a la vigésimo séptima edición de la Teletón por la Vida. Una de las piezas que él compuso, Zapponeta, está dedicada a su ciudad natal; otro título suyo muy conocido es País.

Así como él, otros exponente de la música internacional como Diego Torres, Américo, Elvis Crespo, Santiago Cruz, Izan Llunas, Chyno Miranda, Pasabordo, Deniss Fernando, Diana Ela, Carolina Cuervo y Matt Hunter se unieron a esta iniciativa que este año espera recaudar $ 1'200.000. En 2017, la Fundación Teletón alcanzó $ 1'900.00.

Artistas nacionales como Pamela Cortés, Juan Fernando Velasco, Daniel Beta y Coro de Borkis, Maykel, Naiza, Mirella Cesa, Gianpiero, Vivanna, Adictivoz, Iguanas de María, Juan Andrés Alvarez, Cometa Sucre, Tiago Alvarado, Do Blanco, Ana Paula, Christine, Parcevas, José Luis Freire, Flor María Palomeque, Isabella Merchán, Christhoper Dickens, Mía Orellana, Prince Eliel, Ivan Faríuas, Taleb, el grupo Tres Dedos, Kandela 4G, Dayanara Peralta, Danilo Parra, Van Mozart, Jorge Luis Hierro, Grupo la Ola, Izasa Jocelyn, J-Misá, Mariel Córdoba, Las Damas de Hierro, Paola Farías y Jasú Montero también se han sumado a la cita.

Mirella Cesa dijo sentirse emocionada por ser parte de una nueva edición de la Teletón por la Vida. "El hecho de que la música tiene que tener un propósito mucho más allá de no solamente entretener, sino llevar un mensaje y que mejor que nosotros que somos voceros y que tenemos esta voz que es escuchada por mucha gente pues podamos difundir este tipo de iniciativa que al final final del día siempre tienen un fin positivo".

Pascual Del Cioppo, director de la Fundación Teletón, confirmó que nueve canales de televisión confirmaron la transmisión de la jornada, así como 14 radioemisoras de Guayaquil y de la provincia del Guayas, 2 de Quito y El Oro, y una de Manabí. La producción del contenido televisivo estará a cargo de RTS. “Ya estamos casi en un 90% todo listo. Ahora TC se unió, va a hacer la parte de la transmisión. Como yo he trabajado con ellos antes no se me hace difícil dirigirlos”, cuenta Rocío Dunn, productora al frente del equipo. (I)