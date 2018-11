Cristina Umaña se adentra a un ‘distrito salvaje’, en nuevo papel

Guayaquil -

Es tenaz, valiente. Tiene sed de justicia y quiere desarticular una red de corrupción que envuelve a destacados empresarios y políticos de Colombia. La fiscal Daniela León es el personaje que interpreta la actriz colombiana Cristina Umaña, en la serie Distrito salvaje, en Netflix, y que pone a discusión temáticas sobre la violencia, guerrilla y la reinserción de los guerrilleros a la vida civil.

Con una trayectoria de 25 años y con papeles en producciones como Yo amo a Paquita Gallego, Todos quieren con Marilyn, Siete veces amada, Cumbia Ninja y Capadocia, Umaña da vida a esta fiscal que tiene un afán de justicia personal, que la lleva también a involucrar en su plan a un exguerrillero llamado John Jeiver (Juan Pablo Raba), quien será su caballo de Troya en esta guerra en medio de la ciudad.

“Este tipo de temas me atrae porque lo vivimos en Colombia, uno siempre como artista quiere destacar la realidad de sus sociedades y por eso me gusta esta historia, porque indaga en la sociedad, en su punto de vista, muy neutro”, explica Umaña a este Diario sobre el seriado dirigido por Javier Fuentes-León y creado por Cristian Conti.

Umaña destaca también la presencia de personajes femeninos, que en lugar de mostrarse como víctimas, actúan a favor de los demás y de ellas mismas. En Distrito salvaje, Umaña es una fiscal que ha logrado su cargo con esfuerzo, vive en constante peligro por el caso que investiga, pero en medio de todo también es madre y esposa. Y su ideal, es una idea que termina inspirando a quienes la siguen.

“Yo no creo que ahora seamos diferentes, siempre hemos sido poderosas, fuertes ahora estamos abordando casos laborales más interesantes que antes no ocupábamos. Pero en la industria casi siempre vemos a la mujer que apoya al protagonista para desarrollar su historia, pero en esta no es así. Aquí son ellas las que toman las decisiones, son las que dan los puntos de giro”, dice.

La historia se centra además en John Jeiver, el guerrillero que escapa de la selva, para reencontrarse con su madre, a quien dejó de ver cuando se vio obligado a unirse a los grupos paramilitares y a su hijo, quien nació en medio del conflicto.

“He conocido a personas que están superinsertadas, pero desde hace muchos años, pero todavía creo que no sabemos a qué nos enfrentamos, la paz no se hace de un día para otro, la gente no cambia de un día para otro, la gente no asimila su nueva forma de vivir, no es fácil, es un proceso y eso también estamos empezando a entender”, expone.

Distrito salvaje, producción hecha en Colombia para Netflix, cuenta con diez episodios y en el reparto figuran también Camila Sodi, Carolina Acevedo, Juan Fernando Sánchez, Alina Lozano, Roberto Cano, Christian Tappan y Juan Sebastián Calero.

Además de su intervención en este dramatizado, Umaña se incorporó al elenco de la serie Jack Ryan (John Krasinski), sobre un destacado agente de la CIA en misión y que se transmite por Amazon.

Radicada actualmente en México, Umaña revela que le gustaría trabajar en proyectos futuros con personajes como Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón. (E)