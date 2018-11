Roberto García: La casa de papel como tal terminó

El actor español Roberto García estuvo en la convención Budokan 2018 en Guayaquil y aseguró que su personaje Oslo, en la famosa serie La casa de papel le está abriendo puertas. Sin embargo, cree que la historia base de la producción de Netflix llegó a su fin en la segunda temporada.

¿Qué le dejó La casa de papel?

Antes de La casa de papel no me conocía como actor prácticamente nadie, (pero) ahora ya saben que Roberto García es actor español... Me da un poquillo de pena, pero el reconocimiento realmente lo estoy teniendo más fuera que dentro de España.

Se está produciendo una tercera temporada, ¿cree que la historia dé para más?

Siempre he dicho que La casa de papel se termina. Acabó el atraco, se han escapado, se han llevado el dinero, hay algún muerto y la Casa de la Moneda se cierra. Entonces La casa de papel como tal se ha terminado, en mi opinión. Ahora están rodando una nueva temporada que no tengo idea de qué trata, pero el título ‘Casa de papel’ ya no tendría mucho sentido.

¿Existe la posibilidad de que Oslo reaparezca?

Se me ha comunicado que puedo aparecer en algún flashback... pero no tengo nada todavía al 100%, no es seguro.

¿Teme quedar encasillado en el personaje de la serie?

Sé que estoy encasillado por mi aspecto, por mi físico, que no me preocupa porque es un físico diferente. Que me vayan a conocer por ser Oslo de La casa de papel, de momento sí, hasta que coja otro buen trabajo y resalte allí.

¿Tras La casa de papel cree que vendrán otras series fuertes de habla no inglesa?

Creo que Netflix ha visto el potencial que tienen las series de habla hispana. Creo que van a empezar a jugar con las series de habla no inglesa.

¿Ha tenido más propuestas tras esta producción?

He tenido muchas propuestas, más de publicidad que de rodaje de series o películas. Pero sí, la verdad es que estoy teniendo más propuestas. (I)