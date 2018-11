Termina el rodaje de las cuatro secuelas de Avatar; James Cameron presenta nuevo tráiler de ‘Battle Angel’

James Cameron ha anunciado que el rodaje de las cuatro próximas películas de la saga Avatar ha llegado a su fin. El director ha compartido un video en el que explica que el reparto principal ya ha completado sus escenas, y que el largo proceso de postproducción puede dar comienzo.

"Hola, aquí James Cameron desde el set de Avatar", saluda el cineasta en un video publicado en redes sociales en el que anuncia que las estrellas principales de la saga, Sigourney Weaver, Zoe Saldana, Sam Worthington, Stephen Lang y Kate Winslet han terminado el rodaje.

"Ellos ya han terminado y nos han regalado unas actuaciones increíbles. No puedo describir lo orgulloso que estoy del trabajo que han hecho en estas películas", señala Cameron que aprovecha la ocasión para dar paso al nuevo tráiler de 'Battle Angel: la última guerrera', el filme que dirige Robert Rodríguez y del que es productor ejecutivo. Una distopía futurista de acción basada en la novela gráfica de Yukito Kishiro que llegará a los cines en febrero del próximo año.

El mes pasado, la actriz Sigourney Weaver reveló que ya estaban trabajando en Avatar 4 y 5, y que ya habían terminado de rodar las dos primeras secuelas en las que se incluyen bastantes escenas submarinas. El reparto tuvo que aprender a aguantar la respiración durante minutos para rodar las secuencias.

James Cameron took a (very rare) break from filming on the performance capture stage to record a message to Avatar fans!

Watch for a progress update on the sequels and a brand new trailer for his long-time passion project, Alita: Battle Angel. #AvatarFamily @AlitaMovie pic.twitter.com/Vz6bqp73DA

— Avatar (@officialavatar) 13 de noviembre de 2018