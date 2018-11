Raúl Sánchez McMillan: La ola artística está creciendo mucho

Guayaquil es el nuevo hogar del peruano Raúl Sánchez McMillan, quien goza de una amplia trayectoria en el campo de la actuación, del teatro, la televisión y el cine. También se destaca como profesor, se dedica a la dirección y escritura de piezas teatrales.

Actualmente imparte clases de la técnica Meisner, en el Estudio Paulsen. “El Estudio Paulsen me invitó a ser profesor de la técnica Meisner...”, explica, y agrega que es una de las once mejores técnicas del mundo en la actuación.

La formación con esta técnica –indica– es por etapas, que de por sí tiene varias, entre ellas, el ejercicio de repetición, creada por Sanford Meisner, lo cual pasa por muchas evoluciones.

“Ellos hacen un ejercicio con varias etapas, cada una más compleja que la otra y sin que ellos se den cuenta terminan haciendo una escena y no porque quieran, sino porque ya es el curso natural de lo que hemos estado haciendo...”, comenta, y agrega que el teatro es su alma mater

De acuerdo con Sánchez, de 32 años, la técnica llegó a él a través de su compatriota Leonardo Torres Vilar, quien es parte de una familia que ha estado vinculada a la actuación.

“Yo tengo mucho que agradecerle a Leonardo Torres Vilar (...). Él estudió en la American Academy of Dramatic Arts, en Nueva York, y allí aprendió la técnica Meisner. Él fue mi maestro, me enseñó a enseñar, poco a poco fui enseñándolo yo allá en Lima...”, cuenta el actor, quien lleva once años dictando clases sobre la técnica.

“Este método te sensibiliza como ser humano”, asegura. “Te enseña a estar más abierto y perceptivo al mundo que te rodea, a observar alrededor y a que todo signifique...”, comenta Sánchez, quien ha sido parte de varias obras de teatro, entre ellas, Madre Coraje y sus hijos y Disidencias.

De Lima se despidió con la obra Psicosis, del dramaturgo ecuatoriano Ludovico Maquiavelo. “Él me brindó el texto, hicimos esa obra y esa fue la última obra que hice en Lima...”, apunta el peruano, quien presenta ¡¡¡Ármate de huevos y dime!!! , junto con Luis Fernando García, de miércoles a domingo, a las 20:30, 21:30 y 22:30, en Pop Up Teatro Café Urdesa. Costo: $ 5.

Raúl Sánchez McMillan (i) y Luis Fernando García, dan vida a Estéfano y Marcelo, respectivamente en la obra ¡¡¡Ármate de huevos y dime!!! Foto: José Beltrán.

El actor considera que “Ecuador, Guayaquil, está en un momento de crecimiento artístico y cultural muy muy interesante y muy valorable. La ola artística está creciendo mucho, entonces estar aquí en este momento para mí es un lujo, porque estar ahí cuando la ola crece siempre es beneficioso para todos”, afirma.

Recientemente también se integró a la familia de Rompecabezas, de Catrina Tala. Para el 2019 ya tiene proyectos de hacer obras en formato corto, para dirigirlas o actuarlas, dentro de Estudio Paulsen. (I)