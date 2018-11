J Balvin tiene ocho nominaciones en la edición 19 del Latin Grammy

Los Ángeles -

J Balvin encabeza la lista de nominados a los Latin Grammy con ocho candidaturas que incluyendo dos a grabación del año. Pero si pudiera llevarse un solo gramófono dorado, le gustaría que fuera a álbum del año.

"Guao, esa hay que ganarla, es mi sueño. Es un gran sueño para el equipo y para la cultura. Ya la causa se hizo, hay que esperar el efecto", dijo Balvin entre risas mientras asistía a los American Music Awards en Los Ángeles el mes pasado.

El astro colombiano del reggaetón se medirá mañana en Las Vegas por los premios a la grabación del año por Mi gente con Willy William y X con Nicky Jam, y al álbum del año por Vibras, un disco que decidió grabar completamente en español pese a haber colaborado ya con Beyoncé, Cardi B y Liam Payne, entre otros artistas anglo.

También figura en las categorías de mejor fusión/interpretación urbana por Mi gente con Willy William y Beyoncé; mejor canción urbana con tres temas: Downtown con Anitta, Sensualidad con Bad Bunny y Prince Royce y X con Nicky Jam; y mejor álbum de música urbana, por Vibras.

"Como que no caigo todavía. Cada vez que me lo dicen es como que ‘guao, en serio, soy el más nominado’. Es una gran bendición ver que seguimos cumpliendo sueños, que seguimos inspirando, que me sigo sorprendiendo con cada cosa bonita que me pasa", dijo Balvin, quien además actuará en la ceremonia.

Por el honor a álbum del año, compite con un grupo ecléctico de artistas establecidos y emergentes que incluye a Pablo Alborán (Prometo), Chico Buarque (Caravanas), Jorge Drexler (Salvavidas de hielo), El David Aguilar (Siguiente), Kany García (Soy yo), Natalia Lafourcade (Musas, un homenaje al folclore latinoamericano en manos de Los Macorinos, Vol. 2?), Luis Miguel (¡México por siempre!), Monsieur Periné (Encanto tropical) y Rozalén (Cuando el río suena...).

Tras haber colaborado con Cardi B, Liam Payne y Beyonce, ahora aspira trabajar con luminarias como Drake, Rihanna, Bruno Mars, The Weeknd y Post Malone.

"(A) Post Malone lo vine a conocer ahora. Drake todavía no he tenido la oportunidad. Rihanna, hemos tenido contacto, la conocí en París, en Fashion Week. Pero bueno, hasta ahí, vamos a ver qué va pasando", dijo Balvin.

Gira

También se prepara para terminar su tercera gira de conciertos como artista titular, que lleva el mismo título de su álbum. El recorrido comenzó el 26 de mayo en la Ciudad de México y termina el 24 de noviembre en Buenos Aires.

“El tour va espectacular. Creo que es un cambio para la cultura latina y a nivel mundial también, es un show que está al nivel de cualquier otro”, dijo Balvin.

Los Latin Grammy, en su edición 19, se transmitirán en vivo por Univision desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Estados Unidos, a partir de las 20:00 (23:00 hora de Ecuador). (E)