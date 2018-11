Adiós al genio del Cómic, Stan Lee

Stan Lee fue la mente creativa que revolucionó el mundo del cómic y ayudó a generarle miles de millones de dólares a Hollywood al darle debilidades humanas a superhéroes como Spiderman, Los Cuatro Fantásticos y Hulk.

Como el principal escritor de Marvel Comics y posteriormente como editor, Lee era considerado por muchos el arquitecto de los cómics contemporáneos. Revivió a la industria en la década de 1960 al incluir los atuendos y la acción que ansiaban los jóvenes lectores y al mismo tiempo insistir en historias más sofisticadas, diálogo avanzado, sátira, ciencia ficción e incluso filosofía.

Millones acogieron su rara mezcla de fantasía realista, y muchos de sus personajes, incluyendo a Spiderman, Hulk y los X-Men, se convirtieron en estrellas de Hollywood.

Entre los proyectos recientes que Lee ayudó a convertir en realidad se encuentran filmes como Avengers: Infinity War, Pantera negra y Guardianes de la galaxia y series de televisión como Agents of S.H.I.E.L.D y Daredevil. Lee era una figura reconocida entre sus seguidores, con apariciones en películas de Marvel y proyectos televisivos.

“Creo que a todo el mundo le encantan las cosas que trascienden la vida misma. Me gusta pensar que son cuentos de hadas para adultos”, dijo durante una entrevista con The Associated Press en 2006.

Lee consideraba los cómics como una forma de arte y fue sumamente prolífico. Según varias personas, cada día durante 10 años presentó una nueva historieta. “Escribí tantas que ya ni sé. Escribí cientos o miles”, dijo en ese diálogo.

Spiderman es uno de los personajes ficticios más exitosos de todos los tiempos. Las cinco películas del superhéroe lanzadas entre 2002 y 2014 recaudaron casi 4.000 millones de dólares en todo el mundo.

Lee, como empleado de Marvel, recibió pagos limitados por la inesperada ganancia de sus personajes.

En un contrato de 1998 luchó por una cláusula del 10 por ciento de las ganancias de las películas y programas de televisión con personajes de Marvel. En 2002 demandó para reclamar su parte, meses después de que Spiderman conquistara los cines. En un acuerdo legal, tres años después, recibió un pago único de 10 millones de dólares.

Los estudios de Hollywood hicieron de los superhéroes la piedra angular de su estrategia de producir menos películas y explotar los grandes éxitos de taquilla. Algunas personas asumieron que, como resultado, la riqueza de Lee se había disparado, algo que él siempre negó. “No tengo 200 millones (de dólares). No tengo 150 millones. No tengo 100 millones ni nada parecido a eso”, dijo Lee a la revista Playboy en 2014.

En un documental de HBO, sobre Stan Lee, se indicó que casi se apropió por completo de las ganancias y fama como creador único del personaje Spiderman. El cocreador fue Jack Kirby. (I)